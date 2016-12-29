﻿ Навстречу 2017-му. Как минчане кукарекают в преддверии года Петуха. 21.by
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Навстречу 2017-му. Как минчане кукарекают в преддверии года Петуха

30.12.2016 11:35 — Новости Культуры | Tut.by  
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До наступления Нового 2017-го года остаются считанные часы. Год Петуха, который мы встречаем по восточному календарю, наступит чуть позже. Но это не повод повеселиться и покукарекать уже в декабре, — решила съемочная группа TUT.BY и наши собеседники.

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До наступления Нового 2017-го года остаются считанные часы. Год Петуха, который мы встречаем по восточному календарю, наступит чуть позже. Но это не повод...

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