|
Навстречу 2017-му. Как минчане кукарекают в преддверии года Петуха
30.12.2016 11:35 — Новости Культуры | Tut.by
До наступления Нового 2017-го года остаются считанные часы.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До наступления Нового 2017-го года остаются считанные часы. Год Петуха, который мы встречаем по восточному календарю, наступит чуть позже. Но это не повод...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии