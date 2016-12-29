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Дорогие жители Воложинского района!
30.12.2016 — Новости Культуры | Працоўная слава (Воложин)
Совсем скоро будет перевёрнут последний лист календаря 2016 года.
Сегодня мы преисполнены оптимизма и смело смотрим в будущее. Каждый из нас надеется, что этот любимый всеми праздник принесет в наши дома мир, уют и покой, укрепит нашу веру в будущее Беларуси и её чудесного уголка – Воложинщины.
Мы искренне благодарны всем, кто сегодня работает в организациях района, а также ветеранам труда, на чьи плечи легли заботы о становлении его экономики в прошлые годы. Низкий поклон ветеранам и участникам Великой Отечественной войны за подвиг освобождения от фашистского рабства, за мирное небо нашей Родины. Накануне праздника мы с особым трепетом обращаем своё внимание на наше прекрасное завтра – детей и молодёжь. Вы – смысл нашей жизни, вам творить будущее, воплощая в реальность смелые планы и мечты.
Желаем всем крепкого здоровья, уверенности в своих силах, благосостояния, любви и тепла. Пусть в каждом доме звучат смех и детские голоса, а тихая радость предстоящего семейного праздника подарит каждому ощущение счастья и желание двигаться вперёд, покоряя самые высокие вершины.
С Новым 2017 годом!
Председатель
районного исполнительного комитета
Николай Анатольевич Астрейко
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Совсем скоро будет перевёрнут последний лист календаря 2016 года. Всё, что наполняло эти 366 дней, станет историей. В уходящем году были события, которыми мы по праву...
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