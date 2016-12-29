Совсем скоро будет перевёрнут последний лист календаря 2016 года.

Всё, что наполняло эти 366 дней, станет историей. В уходящем году были события, которыми мы по праву можем гордиться, которые, безусловно, украсили нашу жизнь, сделали её интереснее. Наряду с тем, многое предстоит переоценить, сделать правильные выводы и продолжать упорно трудиться, внося свой вклад в социально-экономическое развитие района, создавая благополучие для каждого из нас.

Сегодня мы преисполнены оптимизма и смело смотрим в будущее. Каждый из нас надеется, что этот любимый всеми праздник принесет в наши дома мир, уют и покой, укрепит нашу веру в будущее Беларуси и её чудесного уголка – Воложинщины.

Мы искренне благодарны всем, кто сегодня работает в организациях района, а также ветеранам труда, на чьи плечи легли заботы о становлении его экономики в прошлые годы. Низкий поклон ветеранам и участникам Великой Отечественной войны за подвиг освобождения от фашистского рабства, за мирное небо нашей Родины. Накануне праздника мы с особым трепетом обращаем своё внимание на наше прекрасное завтра – детей и молодёжь. Вы – смысл нашей жизни, вам творить будущее, воплощая в реальность смелые планы и мечты.

Желаем всем крепкого здоровья, уверенности в своих силах, благосостояния, любви и тепла. Пусть в каждом доме звучат смех и детские голоса, а тихая радость предстоящего семейного праздника подарит каждому ощущение счастья и желание двигаться вперёд, покоряя самые высокие вершины.

С Новым 2017 годом!

Председатель

районного исполнительного комитета

Николай Анатольевич Астрейко