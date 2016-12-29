В новогодние длинные выходные гродненцев, особенно детей, ждет много праздничных мероприятий, и почти везде можно будет встретить Деда Мороза. Кроме того, можно побывать в передвижном дельфинарии, а также проверить себя, поучаствовав в забеге трезвости.

Где: база отдыха «Привал», рядом с д. Пышки Когда: 30 декабря — 2 января, 10.00−20.00

«Привал» приглашает на праздничную новогоднюю программу. Гостей ждет цирк-шапито, контактный зоопарк, катание на пони и хаски, игры и конкурсы, концерты кавер-бендов и многое другое.



Фото: vk.com/club124671434

Дельфинарий «Атлантида»

Где: ул. Космонавтов, 81, возле ТЦ «АЛМИ» Когда: 30 декабря, 18.30, 31 декабря, 13.00, 2 января, 13.00, 15.30

Посреди зимы в Гродно приехал Нижегородский дельфинарий «Атлантида». Морские котики, львы и дельфины месяц будут радовать гродненцев.



otdih72.ru

Где: Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы» Когда: 30 декабря, 2 января, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30

Новогодняя интерактивная игровая программа в этническом стиле. Дети и взрослые познакомятся с богом зимы Зюзей и научатся колядным обрядам и гаданиям. В программе также народные зимние забавы, силовые конкурсы с рубкой льда и поднятием булавы и персональная аудиенция у традиционных Деда Мороза и Снегурочки.



Фото: vk.com/maentak.grodnomk

Новогодний мюзикл-сказка «Хрустальное сердце Снегурочки»

Где: ГУК «Белые росы», ул. Соломовой, 58 Когда: 30 декабря, 14.00, 18.00, 2 января, 14.00

В представлении участвуют артисты ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» и юные участники студии «Белые росинки». Действие сказки плавно переходит в ярмарочные гуляния с играми, танцами, элементами маскарада и сладким угощением.

Где: Театр кукол, ул. Дзержинского, 1/1 Когда: 31 декабря, 13.30, 2 января, 11.00, 16.00

По задумке главного режиссера Олега Жюгжды на сцене встретятся уже полюбившиеся сказочные персонажи Аленушка и братец Иванушка, Кикимора, Кощей Бессмертный и Змей Горыныч. По сценарию добрые герои будут бороться с троллем, чтобы найти среди клонированных Снегурочек настоящую. Кроме того ребята встретятся с Шариком и Матроскиным из Простоквашино, которые разыскивают затерявшееся приглашение для Деда Мороза. Кульминацией станет появление Деда Мороза.



Фото: vk.com/grodnolyalka

Концерт Валерия Семина и гродненских артистов

Где: Колледж искусств, БЛК, 23 Когда: 31 декабря, 19.00

Заслуженный артист России баянист Валерий Семин выступит вместе с лучшими гродненскими артистами: Игорем Гиро, Татьяной Суворкиной, Дмитрием Казека и Александром Воронище. В репертуаре музыка в стиле фолк, джаз и рок.

Где: площадь Ленина Когда: 1 января, 1.00−4.00

В программе: выступления артистов, конкурсы, хоровод вокруг главной елки города, подарки и сюрпризы от Деда Мороза и Снегурочки, благотворительная акция по сбору новогодних подарков и игрушек, холодные огни, фейерверк, новогодняя дискотека.

Вернуться на площадь Ленина стоит и вечером, отдохнув от ночного празднования, — на 17.00 запланированы гулянья для детей и взрослых.





Пробег трезвости

Где: лесопарк «Пышки», танцплощадка Когда: 1 января, сбор в 11.00, старт в 12.00

Уже третий раз раз активисты за здоровый образ жизни предлагают гродненцам в первый день нового года пробежать 4,3 км и показать, что праздники вовсе не обязательно проводить за бутылкой и стаканом.



Фото: pokrovgrodno.org

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 2 января, 12.30

В сказке, которую подготовили для детей, волшебная Щука совершит небывалые чудеса, простоватый Емеля с добрым сердцем очарует царевну, а сказочные герои вместе с ребятами зажгут огни на новогодней елке.



Фото: drama.grodno.by