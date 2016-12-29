В новогодние длинные выходные гродненцев, особенно детей, ждет много праздничных мероприятий, и почти везде можно будет встретить Деда Мороза. Кроме того, можно побывать в передвижном дельфинарии, а также проверить себя, поучаствовав в забеге трезвости.
Новогодняя интерактивная игровая программа в этническом стиле. Дети и взрослые познакомятся с богом зимы Зюзей и научатся колядным обрядам и гаданиям. В программе также народные зимние забавы, силовые конкурсы с рубкой льда и поднятием булавы и персональная аудиенция у традиционных Деда Мороза и Снегурочки.
В представлении участвуют артисты ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» и юные участники студии «Белые росинки». Действие сказки плавно переходит в ярмарочные гуляния с играми, танцами, элементами маскарада и сладким угощением.
По задумке главного режиссера Олега Жюгжды на сцене встретятся уже полюбившиеся сказочные персонажи Аленушка и братец Иванушка, Кикимора, Кощей Бессмертный и Змей Горыныч. По сценарию добрые герои будут бороться с троллем, чтобы найти среди клонированных Снегурочек настоящую. Кроме того ребята встретятся с Шариком и Матроскиным из Простоквашино, которые разыскивают затерявшееся приглашение для Деда Мороза. Кульминацией станет появление Деда Мороза.
Концерт Валерия Семина и гродненских артистов
Где: Колледж искусств, БЛК, 23
Когда: 31 декабря, 19.00
Заслуженный артист России баянист Валерий Семин выступит вместе с лучшими гродненскими артистами: Игорем Гиро, Татьяной Суворкиной, Дмитрием Казека и Александром Воронище. В репертуаре музыка в стиле фолк, джаз и рок.
В программе: выступления артистов, конкурсы, хоровод вокруг главной елки города, подарки и сюрпризы от Деда Мороза и Снегурочки, благотворительная акция по сбору новогодних подарков и игрушек, холодные огни, фейерверк, новогодняя дискотека.
Вернуться на площадь Ленина стоит и вечером, отдохнув от ночного празднования, — на 17.00 запланированы гулянья для детей и взрослых.
Пробег трезвости
Где: лесопарк «Пышки», танцплощадка
Когда: 1 января, сбор в 11.00, старт в 12.00
Уже третий раз раз активисты за здоровый образ жизни предлагают гродненцам в первый день нового года пробежать 4,3 км и показать, что праздники вовсе не обязательно проводить за бутылкой и стаканом.
В сказке, которую подготовили для детей, волшебная Щука совершит небывалые чудеса, простоватый Емеля с добрым сердцем очарует царевну, а сказочные герои вместе с ребятами зажгут огни на новогодней елке.
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