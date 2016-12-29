Волонтеры Летиция и Ларс впервые встретили Рождество не дома. Впереди у них еще одно приключение — Новый год по-белорусски. TUT.BY встретился с ними накануне и узнал, как иностранцы готовятся к празднику, а также какие привычки белорусов удивили или шокировали западных гостей.

«На итальянское кино идут, потому что фильм интересный или билеты бесплатные?»



Летиция. Фото: архив героини

До приезда итальянка Летиция знала о Беларуси лишь то, что она существует. Когда родители узнали о намерении дочки провести будущий год в неизвестной стране, то были в шоке: «Там же война!»

«Видимо, перепутали с Украиной», — объясняет девушка. Друзья же в ответ на слово «Беларусь» просто пожимали плечами. Хотя теперь, когда Летиция так много рассказала им о «неизвестном крае Европы», многие из них собираются приехать в гости.

— Я окончила бакалавриат в Милане в области экономики и арт-менеджмента, — рассказывает о себе Летиция. — После этого решила взять перерыв — поехать куда-либо на волонтерский год. Проект выбирала не по стране, а интересу. Заинтересовал тот, который, как оказалось, находится в Минске. Семья была немного шокирована. Но мне и хотелось такого — вытащить себя из зоны комфорта и посмотреть, на что я способна.

Но культурного шока, как ожидала Летиция, с ней не случилось.

— Это ведь не Северная Корея, где все было бы абсолютно по-другому. Я испытывала некоторый дискомфорт. Но скорее оттого, что приехала в новое место, а не потому что в Беларусь. Я восприняла ее как европейскую страну с понятным мне укладом жизни. Хотя у многих итальянцев уже сложился стереотип: это часть континента, откуда приезжают дети из чернобыльской зоны.

В Беларуси Летиция почти два месяца. Она «волонтерит» в молодежном образовательном центре «Фиальта»: помогает в организации ивентов, ведет курсы итальянского языка для белорусов. Поначалу многое ее удивляло: как организовано движение в метро, как обустроены квартиры, почему на небе нет солнца. Теперь эти вещи стали почти привычными. Поражать начало другое.

— Откуда у белорусов такой интерес к Италии и итальянскому языку? С кем бы я ни разговаривала — все там были. Однажды попала в кинотеатр, который на «Нямиге», — с отчетливо белорусским произношением говорит девушка. — Там показывали итальянский фильм с русскими субтитрами. Зал был полный. Абсолютно полный! Почему так? Потому что билеты были бесплатные или интерес настолько большой? На курсы итальянского также ходит немало людей. Хотя я не учитель, чтобы преподавать. Мне больше хотелось бы делиться друг с другом культурными традициями, привычками и особенностями.

Этим Летиция начала заниматься сразу же после приезда. Нынешнее Рождество она впервые празднует не дома. Это было довольно тяжело для девушки, привыкшей встречать этот день в кругу семьи. Моя соседка по квартире — белоруска из Гомеля. Она пригласила друзей к себе. Так, впятером, мы его провели. Я приготовила лазанью. Использовала белорусские продукты, но по вкусу получилось как дома. На Новый год у Летиции уже есть планы: соседка пригласила к себе домой.

— Как его отмечают, я никогда не слышала. Думаю, будет очень интересно. Хотя меня предупреждали, что ночью нужно будет съесть много калорийной еды.



Летиция. Фото: архив героини

Девушка не скрывает: испробовать на себе каноничные новогодние традиции ей хотелось бы, что у нее получится совсем скоро. Также за оставшиеся 9 месяцев она планирует побольше узнать о белорусских праздниках (особенно заинтриговал День Октябрьской революции: «День русской революции — это что?»), объездить как можно больше знаковых мест и побывать во всех культурных центрах Минска. За два месяца, пока она вливалась-адаптировалась в Беларуси, получилось сходить лишь в Национальный художественный музей.

— Там были три картины, перед которыми я буквально стояла с открытым ртом. Не помню авторов и названий, но на одной изображен лес, на второй — портрет человека, на третьей — море. Ощущение, будто переносишься туда, откуда это все срисовано!

Пока девушка нисколько не разочаровалась в своем выборе: каждый день получается узнавать что-то новое, которое отличается от того, что Летиция могла бы узнать и увидеть в Италии. Например, учиться ходить по скользким тротуарам (получается с переменным успехом), фотографировать редкие проблески голубого неба и, самое главное, знакомиться с людьми.

— Я вижу разницу между старшим и младшим поколением в вашей стране. Старшее, насколько я знаю, жило при СССР. Эти люди более угрюмые, смотрят только перед собой. Хотя я, возможно, ошибаюсь. Но те молодые люди, с которыми я здесь познакомилась… Конечно, сложно судить обо всех лишь на основе десятка знакомых, но я впечатлена. Они активные, открытые миру, неравнодушные. Им все равно, что они носят. Для них важнее то, что они делают. В Италии молодое поколение совсем другое. Я знаю много красивых девушек и парней, которые просто красивые ребята, но под их одеждой нет внутренней глубины. Нам правда нужно учиться у вас этому — активности и небезразличию к своему делу, — считает Летиция.

«Если бы отменили визы, многие немцы смогли бы узнать, что Беларусь — это не часть России»



Ларс. Фото: архив героя

23-летний немец Ларс приехал в Беларусь на Добровольный социальный год. Здесь он уже четыре месяца, на протяжении которых помогает семьям в хосписе справляться с ежедневными делами и заботами. Сейчас у него предновогодние каникулы, которые он проведет вместе со своей подругой в российской Вологде.

— Я в предвкушении Нового года. Интересно, как это будет? В Германии 31 декабря — это Сильвестер. Люди дожидаются полуночи, выходят на улицу, запускают фейерверки и к часу-двум ночи идут спать. Знаю, что в Беларуси, да и в России, по-другому: гуляют всю ночь и много едят.

Как говорит Ларс, к обильному ночному ужину он подготовлен: на работе его постоянно сытно кормят.

— В этом отличие белорусов от немцев. Другой стиль работы. Я прихожу в свои семьи, и первым делом меня кормят. Поработал полчаса — сделай перерыв, попей чаю. Некоторые говорят, что ко мне так относятся, потому что я немец. Но на самом деле все люди очень доброжелательные. Еще белорусы абсолютно по-другому планируют свой рабочий график. В Германии ты должен за две недели предупредить, что в такой-то день нужно поработать. В Беларуси нормальна ситуация, когда тебе могут позвонить и попросить сделать что-то завтра же. И многие соглашаются! Белорусы очень гибкие в этом смысле.

Пытаемся разузнать, что Ларс думает о культурной жизни города, в котором он проведет целый год.

— Я, честно говоря, пока не особо вникал. В галереях и музеях не был. Ездил только в Мирский замок. Понравилось. Мне, скорее, интересно узнавать о бытовой жизни белорусов: о чем они думают, в каких условиях живут.

К примеру, Ларс наслышан о таком белорусском феномене, как обязательное распределение выпускников университетов. Как он к этому относится? Парень отвечает вполне дипломатично.

— Для кого-то, возможно, это хорошо, для кого-то, в том числе для меня, было бы ужасно. Условно говоря, я не знаю, что буду есть на завтрак через день. А в 16−17 лет от меня хотят, чтобы я определился, чем буду заниматься следующие шесть лет? Я встречал нескольких студентов, которые разочарованы своей учебой. И они не могут поменять профессию — у них есть обязательства и общественное давление. Мне 23 года, я начинал учебу в университете, изучал компьютерные науки. Но понимаю, что это сложно, что, может, не мое. Пока я пробую, поэтому я здесь.

Для личных раздумий у Ларса есть еще восемь месяцев, которые он проведет в Минске. За это время планирует выучить русский, с которым он вполне успешно справляется. Посетить другие города и сравнить, есть ли разница между центром и окраинами Беларуси. А еще в планах — попробовать все национальные блюда белорусской кухни, которая ему так пришлась по душе.



Ларс. Фото: архив героя

— Вся картошка, которую я ел, была очень, очень вкусная. Как вы ее готовите? Это правда вкусно и дешево. Еще в Беларуси я начал есть меньше фастфуда, который в Германии на каждом шагу. Приеду домой здоровый и подтянутый, это точно, — улыбается парень. — Хотя здесь я скучаю по некоторым продуктам. В первую очередь, по шоколадной пасте. Она продается в минских магазинах, но стоит в два, три раза дороже. Поэтому семья шлет мне посылки, в которых обязательно есть «Нутелла».

Если бы Беларусь отменила визы, его семья обязательно приехала бы в Беларусь, говорит Ларс. Рассказываем ему о том, что такая инициатива в официальных кругах мелькала. Парень эту идею горячо одобрил.

— Если отменят визы, будет здорово. Да, пяти дней недостаточно для того, чтобы подробно узнать страну, но посмотреть его город — вполне. У меня много друзей, по которым я скучаю и которые хотели бы приехать. Этого срока нам бы хватило. Или я знаю много волонтеров, которые работали здесь и приезжают в гости к своим белорусским друзьям. Оформлять визу — довольно хлопотный процесс, хотя у меня не было никаких проблем. Только заплатить за все пришлось около 200 евро. Может, тогда бы многие, как и я когда-то, перестали думать, что Беларусь — это часть России.