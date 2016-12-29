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Бензопила, спасательный круг. Спасатели Бобруйска оригинально поздравили с Новым годом
30.12.2016 14:45 — Новости Культуры | Tut.by
Бобруйские пожарные оригинально поздравили горожан с Новым годом. Фотографию с поздравлением выложили в Сеть.
На фото — выложенная с помощью спасательного круга, бензопилы и спасательных инструментов цифра 2017. Подпись фото лаконична: «С наступающим!!!»
Снимок в группе
— Хотим пожелать всем в новом году крепкого здоровья, благополучия, любящих и верных людей рядом, а также терпения.
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Фотографию сотрудники МЧС опубликовали в соцсети.
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