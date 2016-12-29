Бобруйские пожарные оригинально поздравили горожан с Новым годом. Фотографию с поздравлением выложили в Сеть.



Фото: vk.com/bobr.uisk

На фото — выложенная с помощью спасательного круга, бензопилы и спасательных инструментов цифра 2017. Подпись фото лаконична: «С наступающим!!!»

Снимок в группе в соцсети «ВКонтакте» опубликовал спасатель бобруйской пожарной аварийно-спасательной части № 1 отделения по ЧС Евгений Лось. На фото он со своим коллегой Юрием Жилкиным. Ребята говорят, что уже поздравляли подобным образом девушек с 8 Марта. А на будущее у них множество идей для фотографий:

— Хотим пожелать всем в новом году крепкого здоровья, благополучия, любящих и верных людей рядом, а также терпения.