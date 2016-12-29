

Впервые в Витебской области состоялся конкурс профессионального мастерства среди руководителей учреждений образования “Руководитель года-2016″.

Конкурс проводился в два этапа. В заключительном, областном этапе, профессиональное жюри оценивало деятельность 25 победителей районных руководителей учреждений образования по четырем номинациям: абсолютный победитель конкурса с присвоением звания “Лучший руководитель учреждения образования-2016″, “Стабильно высокие результаты возглавляемого учреждения по качеству образования”, “Лучшее эссе о себе”, “Лучший педагогический совет”.

Нелегкие испытания областного этапа конкурса позволили конкурсантам продемонстрировать свой управленческий опыт, видение проблем современного образования, раскрыть профессионально-личностные качества.

В итоге в номинации “Лучшее эссе о себе” обладателем первого места стала Римма Брониславовна Китаева, директор Заболотской средней школы.

Поздравляем вас, Римма Брониславовна, с этой яркой и заслуженной победой.

Юлия КАПРАНОВА.

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