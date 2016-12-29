Цыганы, фигуристы и Дед Мороз в номере от Гарика Сукачева, выступление в одной и той же передаче двух ансамблей «Песняры» и пять показов фильма «Чародеи». TUT.BY подготовил для читателей гид по новогодней телепрограмме.



Фото: пресс-служба президента

Сначала о главном. Как и год назад у телезрителей не будет альтернативы: с новым 2017-м их поздравит только президент Беларуси. Напомним, что в прошлые годы между Минском и Москвой существовала разница в часовых поясах. Поэтому многие белорусы встречали Новый год дважды: с Путиным и с Лукашенко. Теперь после перевода часовых стрелок такая альтернатива исчезла. Поздравление президента Беларуси будет показываться по всем каналам с 23:50.

Теперь об эксклюзиве. Телеканал «Беларусь 1» предлагает своим зрителям телемарафон «Беларусь встречает новый год». С раннего утра и до 9 вечера состоятся пять прямых включений из разных областей Беларуси. Во время одного из них зрители увидят соревнования по по скоростному нарезанию ингредиентов для салата оливье. Комментатором выступит знаменитый Владимир Новицкий.

В эфире будут работать пять пар ведущих (среди них Алена Спиридович и Светлана Боровская). Одна из пар ведущих, Тео и Ольга Рыжикова, превратятся в Деда Мороза и Снегурочку. Гостями «Беларусь 1» станут председатель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько, певцы Искуи Абалян, Ядвига Поплавская и Александр Тихонович. А уже ближе к вечеру будет показан концерт «Беларусь встречает Новый год».



Искуи Абалян

Главной «фишкой» эфира ОНТ станет российская программа «Новогодняя ночь на Первом». Ее создатели решили поностальгировать и воссоздать атмосферу программы «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», которая пользовалась популярностью в советские времена. Впрочем зрителей ждут привычные герои — от Аллы Пугачевой, которая исполнит свою новую песню, до Филиппа Киркорова, от Григория Лепса до Сергея Шнурова (да-да, ждите «Лабутены»).

Как обещают представители канала, «номер каждого артиста на праздничном концерте в новогоднюю ночь будет похож на маленький фильм или даже большое кино». Например, для съемок номера Гарика Сукачева в большом павильоне «Мосфильма» построили огромную декорацию зимнего парка с катком, фонарями, лавочками заснеженными дорожками и лавочками, а также с городской эстрадой. Кстати, в номере примут участия не только друзья Сукачева (например, Дмитрий Харатьян и Михаил Ефремов), но и цыгане, фигуристы и Дед Мороз.



Сергей Шнуров

Телеканал СТВ представляет большую музыкальную программу «12 чудес в новогоднюю ночь». Цифра 12 будет ключевой: зрителей ждут 12 историй нового года, 12 достижений уходящего года и 12 музыкальных номеров. Ноу-хау СТВ — выступление театра жестов для людей с ограниченными возможностями. Среди других гостей представители белорусской эстрады: Александр Солодуха, «Белорусские песняры» и государственный ансамбль «Песняры», Алексей Хлестов и Саша Немо, две пары, которые параллельно будут выступать на «Беларусь 1»: Ядвига Поплавская, Александр Тиханович, ТЕО и Ольга Рыжикова, а также солисты Оперного театра и артисты цирка «DZIVA».



Анатоль Ермоленко, Ядвига Поплавская и Александр Тиханович. Фото: ctv.by

Пожалуй, редкий из каналов не устоял перед искушением: запустить 31 декабря «долгоиграющий проект». Речь о сериале, который можно показывать с утра до вечера. На «Беларусь 1» с раннего утра стартуют украинский комедийный сериал «Сваты-6», который с перерывами будет показываться едва ли не до самого вечера. «Беларусь-2» не устояла перед первыми тремя частями «Елок», а также перед их ответвлением — «Елками лохматыми». А вот четвертую часть проекта — фильм «Елки 1914», который откровенно говоря оказался провальным — можно будет увидеть на «Беларусь 24». Причем, два раза — в середине дня и сразу после Нового года.



Кадр из фильма «Елки»

31 декабря было, есть и будет шансом посмотреть самые трогательные советские ленты и их римейки. В новогодней программе зрителей ждут вечные «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Пес Барбос и необычный кросс» и «Джентльмены удачи"(ОНТ), «Карнавальная ночь-2» («Беларусь-3»), «Приключения Буратино» (СТВ).

Но главным рекордсменом стал фильм «Чародеи». В разное время его можно будет сразу на пяти каналах — СТВ, «РТР-Беларусь», «Ностальгия», «Беларусь 4. Гродно» и «Беларусь 24».