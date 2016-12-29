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Олимпийцы, мармелад, покрышки. В Бобруйске сняли ролик к 630-летию райцентра

30.12.2016 19:58 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Бобруйске к 630-летию города сняли презентационный ролик. В 10-минутном видео — панорамы райцентра, праздники, предприятия и, конечно, самые известные бобруйчане.

Ролик посвящен не только 630-летию города. В 2017 году Бобруйск также будет культурной столицей Беларуси. В горисполкоме, на сайте которого и опубликовано видео, считают, что почетный статус позволит масштабно раскрыть потенциал города, привлечь внимание к его историческому наследию как белорусов, так и зарубежных гостей.

Ролик сняла редакция газеты «Бабруйскае жыццё» по инициативе Бобруйского горисполкома.

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В 2017 году Бобруйск также будет культурной столицей Беларуси.

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