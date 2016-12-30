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Польша выкупила у коллекционеров "Даму с горностаем" да Винчи

31.12.2016 11:37 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек – Sputnik. Польское министерство культуры купило коллекцию Фонда князей Чарторыйских, в которой находится полотно Леонардо да Винчи "Дама с горностаем" и десятки тысяч других уникальных экспонатов и книг.

Польша выкупила у коллекционеров "Даму с горностаем" да Винчи
© Фото: сайт Tajan
Неизвестный рисунок да Винчи случайно найден во Франции

Коллекция насчитывает около 86 тысяч музейных и 250 тысяч библиотечных экспонатов – книг, рукописей, гравюр, в том числе памятные вещи национального героя Польши Тадеуша Костюшко и польских королей.

Стоимость коллекции оценивается в 711 миллионов долларов. Расходы на ее покупку в виде специального резерва включены в бюджет Польши на 2017 год.

Как сообщало ранее министерство культуры, коллекция Чарторыйских имеет особое значение для польского народа и государства. Отмечалось, что государство имеет больше возможностей для обеспечения безопасности ценных экспонатов, чтобы они не покинули Польшу.

Ценную коллекцию в 1801 году начала собирать Изабелла Чарторыйская, целью которой было сохранение польских и иных европейских работ во время раздела Польши между Австрией, Пруссией и Российской империей.

 
Теги: Минск
 
 
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