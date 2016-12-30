В каждой стране существуют свои традиции встречи Нового года. В Италии из окон выбрасывают старые вещи и мебель, в Шотландии поджигают бочки с дегтем и катят их по улицам, в Колумбии проходит парад кукол. А что вы знаете о новогодних традициях в разных уголках мира? Предлагаем пройти тест.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Где родился Санта-Клаус и кто помогал советскому Деду Морозу. Тест про Новый год Что вы знаете о новогодних традициях в разных уголках мира? Предлагаем пройти тест.