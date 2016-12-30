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Где родился Санта-Клаус и кто помогал советскому Деду Морозу. Тест про Новый год
31.12.2016 14:40 — Новости Культуры | Tut.by
В каждой стране существуют свои традиции встречи Нового года. В Италии из окон выбрасывают старые вещи и мебель, в Шотландии поджигают бочки с дегтем и катят их по улицам, в Колумбии проходит парад кукол. А что вы знаете о новогодних традициях в разных уголках мира? Предлагаем пройти тест.
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Что вы знаете о новогодних традициях в разных уголках мира? Предлагаем пройти тест.
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