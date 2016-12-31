Каникулы — долгожданная пора отдыха и приключений для школьников. И от взрослых зависит, насколько ярким и запоминающимся станет это время. TUT.BY собрал самые интересные предложения развлечений и нескучных занятий в Витебске и округе.



Фото из архива центра Knowledge Land

IT-Академия

Центр образовательных услуг Knowledge Land разработал план зимних каникул с пользой для детей в возрасте от 7 до 12 лет. В расписании — занятия по робототехнике, экскурсии по зимнему городу, развивающие активные игры, мастер-классы по хейнд-мейду, программирование, скорочтение, развитие памяти и многое другое.

Дети находятся под присмотром педагогов с 9.30 до 17.00, у них есть полноценный обед и полдник.

Время работы: с 26 декабря по 6 января включительно, кроме новогодних выходных 1−2 января. Стоимость всего курса — 200 рублей, питание включено. Можно записаться на вторую неделю.

Адрес: улица Зеньковой, 1 (бизнес-центр «Капитал», 6 этаж). По всем вопросам ответят по телефону: +375 (29) 814−61−88.

Веревочный городок

Веревочный городок «Зубр» под Витебском состоит из трех трасс разного уровня сложности. Высота зависит от уровня подготовки. На деревьях закреплены деревянные платформы, между ними есть разные переходы — препятствия. Это висячие мосты, подвесные бревна, переправы, спуск по веревке на специальном ролике.

При прохождении любого из этапов человека все время страхуют. Оборудование подгоняют под каждого индивидуально. Оно выдерживает нагрузку более 600 кг.

Уверенно чувствовать себя на высоте помогут непрерывная система страховки, опытные инструкторы, сертифицированное альпинистское оборудование. Все элементы веревочного городка закреплены так, чтобы не наносить повреждений деревьям.

Время работы: в будние дни — с 14.00 до 18.00, в выходные — с 12.00 до 18.00.

Стоимость: по будням — от 6 до 10 рублей (в зависимости от уровня сложности трассы), в выходные — 8−12 рублей.

Справки по телефону: +375 (29) 515−82−82. Подробную информацию, схему проезда и видео прохождения трасс можно найти на сайте .



Фото из архива веревочного городка «Зубр»

Парки развлечений

Тем, кому не хочется ехать за город, подойдет посещение аттракционов в детских развлекательных центрах . До 8 января можно принять участие и в их новогодних утренниках.

В парке развлечений «Джунгли зовут» встречу с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами проведут 8 января в 11.00. В программе — конкурсы, игры, шоу мыльных пузырей, дискотека, игровой лабиринт. Стоимость участия — 10 рублей, каждому ребенку — подарок. Запись по телефонам: +375 (212) 48-79-04, +375 (29) 297−27−53, адрес: Московский проспект, 86 (универсам «Рублевский»).

В детском развлекательном центре «РИО» проведут новогоднюю вечеринку 3 января в 18.00 для ребят от 4 до 10 лет. Каждому ребенку — сладкие подарки от Деда Мороза, мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки, семейная фотосессия. Стоимость билета — 12 рублей. Адрес: улица Ленина, 26а («Марко-сити», 1 уровень).

7 января в 15.00 пройдет новогоднее представление в центре семейного отдыха «Океан» (проспект Победы, 15, 5 этаж). Вход: 10 рублей — для ребенка (время не ограничено, праздник проводят бесплатно). Информация — по телефону +375 (212) 60-75-57. Центр открыт ежедневно с 10.00 до 20.00.

Информацию о других утренниках и представлениях смотрите в нашем гиде по новогодним мероприятиям для детей в Витебске.

Мир музыки

В Музее истории частного коллекционирования проходит выставка «Рождение звукозаписи». На ней представлены фонографы, граммофоны и патефоны из частной коллекции Игоря Борисевича. Здесь можно не только узнать историю «говорящих машин» и почему граммофонные трубы такие яркие и разноцветные, но и услышать настоящий концертный патефон.

Дети могут увидеть, как ставится пластинка, как заводится патефон, и самое главное — услышать, как он звучит. В музее продемонстрируют, как звучит необычный музыкальный инструмент — бассетгорн, который по легенде принадлежал польскому королю Яну Собескому. А еще ребята смогут примерить неотъемлемые атрибуты коллекционера XIX века.

Мальчикам будет также интересно увидеть холодное и огнестрельное оружие стран мира, девочкам — великолепный фарфор и вышивку из собрания Антона Бродовского. Кроме того, здесь представлены монеты более 60 государств и награды (начиная от Российской империи заканчивая странами Востока).

Вместе с экскурсоводом можно отыскать загадочный предмет из фондов музея, который в последний раз выставлялся 145 лет назад.

Вход на экспозицию: взрослые — 1 рубль, студенты — 80 копеек, школьники — 50 копеек. Билет на выставку «Рождение звукозаписи»: взрослые — 4 рубля, студенты — 3 рубля, школьники — 2 рубля. Экскурсия для группы до 25 человек обойдется в 6 рублей, но если нужны только комментарии специалистов (15−20 минут) — 3 рубля.

Музей работает с понедельника по воскресенье с 10.00 до 18.00, выходной — вторник, праздничные дни — 1, 2, 7 января. Скорее всего, 6 января время работы сократится до 17.00, лучше об этом уточнить заранее по телефону: +375 (212) 60-15-21.





Новогодний квест

Областной краеведческий музей приглашает детей младшего и среднего школьного возраста принять участие в увлекательном новогоднем квесте и отправиться на поиск секретных конвертов. Чтобы узнать, что же в них спрятано, игрокам предстоит выполнить ряд веселых и запутанных заданий.

Квест проводится с 10.00 до 18.00 до 13 января, группы — от 5 до 15 человек. Билет — 2 рубля. Запись по телефонам: +375 (29) 509−72−43, +375 (29) 591−64−53.

Приключения с Ximikids

Со 2 по 8 января минский музей науки «Элементо» вместе с командой ученых Ximikids организовывают зимний лагерь для ребят 8−11 лет в санатории «Жемчужина» (деревня Боровка в Лепельском районе).

В расписании — научные шоу-программы, мастер-классы «по инжинирингу, эсквайрингу, леонардике и мозгокрутикуму», экскурсии в Березинский заповедник и Минский музей науки, эксперименты, квесты, множество других активностей.

2 января в 8.00 из Витебска будет организован отъезд автобуса до санатория (проезд платный). В 10.00 гостей ждет завтрак, после чего юных искателей приключений посвятят в ученых. Для жилья предусмотрены удобные комнаты на 2 и 3 человека. У детей будет 6-разовое питание, занятия в бассейне, ЛФК и т.д.

С группой детей из 15 человек круглосуточно будут находиться 3 опытных педагога-аниматора. 8 января в 18.00 запланирован отъезд из санатория.

Стоимость путевки — 500 рублей. Приобрести ее можно было до 24 декабря, однако необходимо уточнить наличие свободных мест у администраторов по телефонам: +375 (29) 279−29−81, +375 (29) 612−17−73, +375 (213) 26-11-11, электронной почте ximikishow@gmail.com, whitegem@ya.ru. Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте .



Фото из архива экоагротуристического комплекса «Утрина»

В гости к индейскому Деду Морозу

Главный волшебник зимы имеет уникальных представителей в каждом регионе Земли. В Беларуси — это Зюзя , в России — Дед Мороз, на большей части Америки и Европы — Санта Клаус. А у американских индейцев — это Хуакас (дух природы, скал, гор, деревьев, рек, озер) и Часка (богиня восхода и сумерек).

В экоагротуристическом комплексе «Утрина» под Глубоким разработали 4-часовую программу в индейских традициях. В нее входят подвижные игры и эстафеты, настоящая борьба между племенами. Ребят раскрасят как настоящих индейских воинов и расскажут о легендах древнейших племен. Вождь Далай Орлиное Перо научит индейским обрядам и изготовлению талисмана «ловец снов».

Дед Мороз (Хуакас) со Снегурочкой (Чаской) закружат в предновогоднем хороводе, исполнят песни и танцы возле настоящего индейского костра. Гости попробуют блинчики с медом и травяной чай.

Все это проводится до 15 января в комплексе «Утрина» (Глубокский район, деревня Морги, ул. Подлесная, 7).

Стоимость: 25 рублей для ребенка до 14 лет (включен обед, экскурсионно-анимационная программа, катание на лошади) и 45 рублей для взрослого. Подробная информация — в группе .

О киносеансах во время зимних каникул можно узнать в нашей афише . О городских мероприятиях на праздники — по этой ссылке .