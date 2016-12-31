Незадолго до конца 2016-го Sputnik продолжает подводить итоги уходящего года и вспоминает самое интересное и важное, что произошло за последние 12 месяцев. На этот раз Sputnik решил рассказать вам о лучших книгах, фильмах и музыкальных альбомах 2016-го года.



© Фото: из личного архива автора Кино-2016: что мы ждали и что нам показали

Лучшие фильмы 2016 года

Для любителей умного кино: "Прибытие"

Режиссер Дени Вильнев смог сделать почти невозможное: снять интересный фильм о филологе. На самом деле, конечно, "Прибытие" — лента совсем о другом: о принятии своей судьбы. В картине прекрасны не только сценарий и смысл, но и визуальный ряд. Любители независимого кино отметят для себя здесь и Эми Адамс — она стала одной из главных актрис года.

Для самых маленьких и их родителей: "Зверополис"



© AP/ Disney via AP "Зверополис" стал самым успешным в Беларуси мультфильмом

По популярности у юных зрителей и количеству восторженных отзывов критиков "Зверополис" смог обогнать и историю о рыбках "В поисках Дори", и приключения собак в "Тайной жизни домашних животных". Сейчас мультфильм называют и главным претендентом на "Оскар" в соответствующей номинации, а поклонники уже ждут вторую часть истории.

Для любителей триллеров: "Неоновый демон"

От классических хорроров "Неоновый демон" отличается сильно: здесь нет призраков умерших ведьм, привычных маньяков или наркокартелей. Все куда тоньше: юная девушка-модель пытается построить карьеру в Лос-Анджелесе. Дальше — почти два часа мрачного действия, так называемой черной эстетики и, как положено в жанре, насилия.

Для фанатов красивого кино: "Под покровом ночи"

Всемирно известный дизайнер Том Форд за свой фильм "Под покровом ночи" получил приз Венецианского кинофестиваля и собрал целый букет неоднозначных отзывов зрителей и критиков. Как бы то ни было, зрителю предлагают фильм о понимании себя и искусстве, пусть и использующий "фишки" триллеров. Ну и эстетика фильма заслуживает отдельного упоминания — не зря же его снял дизайнер.

© Фото: UPI "Под покровом ночи": как дизайнер стал культовым режиссером

Для франкофилов: "Это всего лишь конец света"

Канадский вундеркинд от мира кино Ксавье Долан быстро взрослеет: к 27 годам у него уже есть приличная фильмография и целый склад с разными наградами. "Это всего лишь конец света" отличает от предыдущих картин Долана то, что он наконец стал зрелым режиссером. Любителям французского языка и соответствующего кино эту драму посмотреть нужно обязательно.

Лучшие книги 2016 года

Для тех, кто хочет быть в тренде: "Маленькая жизнь", Ханья Янагихара

В Америке роман вышел еще в 2015-м году, но русскоязычные читатели смогли познакомиться с "Маленькой жизнью" только осенью 2016-го. Читателям предлагают по-настоящему большой американский роман, а его сюжет и манера вызвали ожесточенные споры в окололитературной среде. По праву можно заявлять одно: с точки зрения обсуждаемости "Маленькая жизнь" — главный роман года.

Для тех, кто хочет погружаться в книгу: "Безгрешность", Джонатан Франзен

Еще один американский роман по "гражданству", но совершенно европейский по наполнению. Франзен смог написать небанальную историю о людях, ГДР, современных США и интернете, и сделать это не как какой-нибудь Дэн Браун. Русский писатель Захар Прилепин сравнивал как-то Франзена со Львом Толстым — и это совершенно оправданное сравнение: глубина персонажей и связь событий не позволяют оторваться от "Безгрешности" даже на час.

Для любителей музыки: "Шум времени", Джулиан Барнс

Роман на несколько сотен страниц, главным героем которого выступает великий русский композитор Дмитрий Шостакович. "Шум времени" — не книга категории "жизнь замечательных людей", а тонкая и аккуратная история. Здесь есть и разумная доля документальности, и фантазии. И благодаря такой комбинации роман об одном из величайших композиторов становится и сам музыкальным.

Для ценителей русской литературы: "Авиатор", Евгений Водолазкин

Водолазкин стал сегодня одним из главных русских прозаиков — встал в один ряд с Владимиром Сорокиным, Виктором Пелевиным, Людмилой Улицкой и другими мастерами современной прозы России. Его "Авиатор" — книга о человеке, который очнулся в больнице и не знает о себе совсем ничего. Похожие ощущения появляются и у читателя к концу книги — не зря же ее назвали самым обсуждаемым романом года.

Для тех, кто любит читать белорусскую прозу: "Озеро радости", Виктор Мартинович

Если вас заинтересовала "Безгрешность", почитайте "Озеро радости" Мартиновича — еще одну историю взросления в наши дни. Только если у Франзена действие происходит на трех континентах, то у Мартиновича — в трех столицах, а вместо североамериканского контекста — белорусский, с нашими героями и антигероями.

Лучшие альбомы 2016 года

Для тех, кому хочется глубины: "Blackstar", Дэвид Боуи

© REUTERS Stefan Wermuth После смерти Боуи бьет все рекорды в чартах и онлайн-сервисах

Последний альбом Боуи вышел незадолго до его смерти — и во всех песнях "Blackstar" чувствуется ощущение приближающегося конца. Наверное, именно дыхание смерти и позволило Боуи записать один из лучших альбомов и в своей карьере, и в 2016-м году. Скоро менеджеры обещают посмертно опубликовать некоторые неизвестные записи великого музыканта, но открытым остается вопрос: будут ли они так же сильны, как последний прижизненный альбом?

Для тех, кто любит в роке не только визг гитары: "A Moon Shaped Pool", Radiohead

Некоторые из песен своего последнего альбома главная рок-группа современности "доводила до ума" на самом деле годами. Благодаря этому фанаты "радиоголовых" и Тома Йорка получили очередной великий альбом команды. Веселого в новых песнях Radiohead мало, но и в современном мире у нас все меньше поводов для радости и позитивных впечатлений. Остается только безграничная тоска — совсем как в "A Moon Shaped Pool".

Для сильных и независимых: "Lemonade", Бейонсе

Фильм-альбом американской дивы Бейонсе изменил впечатление о ней как о бесконечно танцующей афроамериканке. Певица идет дальше — она хочет рассказывать свою личную историю, бороться за права женщин и меньшинств. Этому в основном и посвящен весь "Lemonade". Хотя, если не вслушиваться в тексты песен, то иногда и смысл не ясен — остается лишь хороший r'n'b.

Для рэп-экспериментаторов: "The Life of Pablo", Канье Вест

Господин Вест себя скромно называет Иисусом, а в музыке пытается замахиваться и того дальше. В его новом альбоме — десятки мировых знаменитостей, эксперименты со звуком и текстами. Возможно, вы помните скандал вокруг одного из клипов Веста к этому альбому, в котором появились обнаженные Дональд Трамп, Анна Винтур и многие другие — "Famous" и есть лучшая иллюстрация к работе исполнителя.

Для помнящих свои корни: "Sonca", Shuma

Белорусский коллектив Shuma продолжает экспериментировать с фольклорным звучанием и электронной музыкой. Выходит у них это настолько здорово, что уверенно можно сказать: новый альбом Shuma стал лучшим среди всех белорусских в 2016 году. К слову, в последнее время песни с пластинки вы можете услышать и в сети ресторанов "Макдональдс", и много еще где — "Sonca" уверенно идет к своим слушателям