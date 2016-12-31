

В коллективе Центра банковских услуг №219 ОАО “АСБ Беларусбанк” в г. Толочине трудится 29 человек. Эта немногочисленность и есть его специфика. Каждый из работников на виду как у своих коллег, так и у клиентов.

Это только на первый взгляд кажется, что они имеют дело с деньгами, различными нормативными документами. Первичным звеном остаются люди. А они улавливают и оценивают и в прямом контакте, и через окошко кассы каждое движение работника — и рук, и глаз, и его улыбку, каждый внешний штрих и эмоциональный оттенок.

Таково вот быть банковским работником. В их числе и Вероника Левшевич, которая трудится в корпоративном бизнесе, обслуживает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимается кредитованием.

Как тонко замечает директор ЦБУ Владимир Ларин, она непосредственно участвует в развитии экономики района. Непосредственно от ее личного вклада зависит, укрепляется или стоит на месте, наше общее благосостояние.

Абсолютно прав руководитель, и один в поле воин. Ощутимо возросла нагрузка, когда в их отделе произошло сокращение и из вчерашних четырех осталось две работницы — Вероника Левшевич и Снежана Бурмак. Но собрались девчонки с силами и не просто удержали позиции, а имеют по своему направлению один из лучших результатов в области по выдаче льготных кредитов на приобретение мелким и средним бизнесом района автомобилей, тракторов, а также под иную текущую деятельность.

Предприниматели в районе не только получают вовремя интересующую, важную для их деятельности информацию, но и умело пользуются кредитами. Благодаря в том числе и банку на Толочинщине есть рынок предпринимательства, и он не стоит на месте. Успешно развивающийся бизнес обусловлен и географическим положением района, имеющимися коммуникациями.

Так вот, корпоративный бизнес, который возглавляет Вероника Левшевич, занимает в структуре процентной прибыли банка до 40 процентов. Да, выдача кредитов, чем она и занимается, — это определенные риски. Но они того стоят. Все последние 12 лет Центр банковских услуг в Толочине по данному виду услуг идет с прибылью. Это не какой-то исключительно успешный банк в стране, но так наработано, что он умело вы-ступает посредником между теми, чьи средства привлекаются, и теми, кто в них нуждается. В итоге развитие, мышление и гибкость в подходах.

Вероника Владимировна с удовлетворением говорит, что банк в Толочине во многом стал ее счастливой судьбой. Закончила в 2001 году столичный экономический университет, вернулась в родной город, а из работы предложили только место на время декретного отпуска одного из специалистов.

Выбора тогда не было, но так и осталась в ЦБУ на все годы до сегодняшнего дня. А сегодня это — 218 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выявление потребностей клиента в том или ином банковском продукте. А когда деньги банка работают на бизнес, ему и соответствующее доверие, и рост этого бизнеса в объемах.

В ее стиле — спокойствие и скрупулезность, настойчивость в достижении цели, умение работать как с людьми, так и осваивать техническую сторону работы, быть в курсе всех новых веяний. А чтобы быть в форме, Вероника Владимировна настойчиво работает над еще одной стороной, которая на пользу делу. Два раза в неделю она занимается фитнесом и столько же раз посещает занятия танцем.

Обязательным для нее стало посещение театров в г. Минске. А чтобы утолить жажду в чтении, она приобретает путевку в санаторий и наряду с оздоровлением с упоением наслаждается чтением. Это заложено еще со школы, которую, средняя школа №2 в г. Толочине, Вероника Шелухо закончила с золотой медалью.

Постоянно работать над собой — вот девиз Вероники Владимировны. И он приносит результат не только в личном плане, но и для коллектива банка, в целом для экономики района.

Виктор БИРЮКОВ.

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