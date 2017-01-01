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Пол Маккартни спел на новогодней вечеринке Абрамовича

02.01.2017 16:23 — Новости Культуры | Tut.by  
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Пол Маккартни вместе с группой The Killers принял участие в новогодней вечеринке российского олигарха Романа Абрамовича, пишет Billboard.

Абрамович встретил 2017-й на одном из островов в Карибском море — Сен-Бартсе, известном как остров миллионеров.

Концерт состоялся 1 января. The Killers разместили фрагмент выступления на своей официальной странице в Facebook.

Отпраздновать Новый год на Сен-Бартсе ежегодно собираются сотни богатейших людей мира, певцы, деятели шоу-бизнеса, дизайнеры и голливудские актеры. У пристаней швартуются десятки роскошных яхт.

Абрамович традиционно отмечает новый год на острове миллиардеров в компании бизнесменов из России и СНГ. Добраться до острова можно на яхте или личном самолете. Самые скромные апартаменты на острове обойдутся примерно в 110 тысяч долларов в неделю, а аренда виллы — примерно в 400 тысяч долларов.

 
 
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Абрамович встретил 2017-й на одном из островов в Карибском море - Сен-Бартсе, известном как остров миллионеров.

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