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Лукашенко поздравил хореографа Григоровича с 90-летием
02.01.2017 18:09 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста СССР, хореографа Юрия Григоровича с 90-летним юбилеем, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.
"Ваш многолетний творческий путь является ярким примером преданного служения искусству. Вы завоевали авторитет и уважение среди профессионалов и получили широкое признание зрителей не только в России, но и далеко за ее пределами", — отметил белорусский лидер в своем поздравлении.
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко также добавил, что постановки Григоровича отличаются неповторимой авторской хореографией, богатством художественных решений и живостью образов.
Глава государства отметил и тот факт, что хореограф делится своим мастерством с молодым поколением.
"Уверен, Ваша многогранная деятельность и в дальнейшем будет способствовать развитию и укреплению культурных связей между нашими странами", — говорится в поздравлении.
Григорович впервые дебютировал на сцене Кировского (ныне Мариинского) театра в качестве хореографа с постановкой балета "Каменный цветок" Сергея Прокофьева, за ним последовала "Легенда о любви" Арифа Меликова. С 1964-1995 годы Григорович был главным балетмейстером Большого театра, а с 1995 года по настоящее время является его хореографом.
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Президент выразил надежду, что деятельность хореографа и в дальнейшем будет способствовать укреплению культурных связей между Беларусью и Россией.
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