Кандидатура Анны Ахматовой была выдвинута на Нобелевскую премию по литературе в 1966 году. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник Шведской академией архивные документы. Списки номинантов держатся в секрете 50 лет.



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Имя великой русской поэтессы было предложено профессорами славянских языков Гетеборгского университета Гуннаром Якобссоном и Гарвардского университета Романом Якобсоном. Ахматова скончалась 5 марта 1966 года, поэтому на более поздней стадии обсуждений Нобелевский комитет ее кандидатуру не рассматривал.

Всего в обнародованном списке 72 имени, в том числе Владимир Набоков, Константин Паустовский, Сэмюэл Беккет, Луи Арагон, Альберто Моравиа, Хорхе Луис Борхес, Пабло Неруда. Перед непосредственным голосованием Шведская академия обсуждала кандидатуры японского писателя Ясунари Кавабаты (получил премию в 1968 году), английского прозаика Грэма Грина, а также ставших в 1966 году Нобелевскими лауреатами израильского писателя Шмуэля Агнона (удостоен награды «за глубоко оригинальное искусство повествования, навеянное еврейскими народными мотивами») и немецкой поэтессы Нелли Закс («за выдающиеся лирические и драматические произведения, исследующие судьбу еврейского народа»).

Кандидатура Ахматовой рассматривалась и в 1965 году

В 1965 году Анна Ахматова была впервые номинирована на Нобелевскую премию по литературе. Но тогда ее творчество произвело на членов Шведской академии значительно меньшее впечатление, чем ее судьба. В частности, председатель Нобелевского комитета Андерс Эстерлунд упоминает, что читал поэзию Ахматовой в переводе. «Я был под сильным впечатлением от ее истинного вдохновения и утонченной техники, но куда больше меня тронула судьба поэтессы — на протяжении многих лет оказаться приговоренной к тяжелому, вынужденному молчанию!» — отмечает он.

Из открытых в прошлом году документов следует, что в 1965 году большинство членов Шведской академии выступили за присуждение награды Михаилу Шолохову. Однако до этого Нобелевский комитет обсуждал возможность поделить премию между автором «Тихого Дона» и Ахматовой, но Эстерлунд отклонил это предложение. Он заявил: «Ахматова и Шолохов пишут на одном языке, но больше ничего общего у них нет».

Выдвижение номинантов

Кандидатуры на престижную награду имеют право предлагать члены Шведской академии и аналогичных учреждений других стран, профессора литературы и лингвистики, лауреаты премии предыдущих лет и председатели писательских организаций. Каждый год в октябре академия рассылает 600−700 приглашений своим коллегам в разных странах с тем, чтобы они предложили кандидатов на Нобелевскую премию. Сделать это нужно до 31 января, чтобы Шведская академия в течение весны смогла выделить в этом списке сначала 20 наиболее достойных писателей, а потом сократить его до пяти. За лето члены академии еще раз должны ознакомиться с творчеством номинантов, чтобы обсудить их кандидатуры осенью.

Имя будущего обладателя самой престижной в мире награды до последнего момента держится в строжайшем секрете. Сами члены Нобелевского комитета по литературе при обсуждении кандидатур используют не настоящие фамилии поэтов и писателей, а придуманные псевдонимы. Например, английского драматурга Гарольда Пинтера нарекли «Гарри Поттером», а француза Жана-Мари Густава Леклезьо звали «Шатобрианом».

Выбор Шведской академии лауреата литературной премии, как и премии мира, традиционно вызывает наибольшие споры в общественных и экспертных кругах. Уже самый первый лауреат в 1901 году — французский поэт и эссеист Сюлли-Прюдом — был воспринят крайне неоднозначно. Группа деятелей культуры королевства во главе с писателем Августом Стриндбергом (в нее входили также писательница Сельма Лагерлеф и художник Андерс Цорн) выступила тогда против решения Шведской академии, которая, по их мнению, должна была премировать Льва Толстого, как наиболее значимого представителя мировой литературы.