Не менее 16 человек погибли при крушении военного вертолета Ми-17 в Венесуэле, сообщает El Universal .

По данным агентства, погибли одиннадцать солдат и пять гражданских лиц.

Военный вертолет пропал 30 декабря 2016 года и был найден 2 января. В результате крушения погибли все пассажиры и члены экипажа.

Власти страны пока официально не подтвердили эту информацию.