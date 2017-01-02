﻿ При крушении военного вертолета Ми-17 в Венесуэле погибли не менее 16 человек. 21.by
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При крушении военного вертолета Ми-17 в Венесуэле погибли не менее 16 человек

03.01.2017 08:12 — Новости Культуры | Tut.by  
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Не менее 16 человек погибли при крушении военного вертолета Ми-17 в Венесуэле, сообщает El Universal.

По данным агентства, погибли одиннадцать солдат и пять гражданских лиц.

Военный вертолет пропал 30 декабря 2016 года и был найден 2 января. В результате крушения погибли все пассажиры и члены экипажа.

Власти страны пока официально не подтвердили эту информацию.

 
 
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По данным агентства, погибли одиннадцать солдат и пять гражданских лиц.

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