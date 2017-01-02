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Живые куры и светящиеся петухи. Лучшие места для новогодних фотографий в Могилеве

03.01.2017 09:29 — Новости Культуры | Tut.by  
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Новогодняя ночь прошла, а новогоднее украшение города еще осталось. Пока вы заедали оливье мандаринами, TUT.BY прошелся по сияющему огнями городу, чтобы показать, где нужно успеть сделать праздничное селфи до 14 января.

Живые куры и сани в виде петуха


Мы считаем, что лучше места для праздничных селфи, чем около холдинга «Бабушкина крынка» в Могилеве не найти. Помимо огромных святящихся арок, подарков, фонтанов, домиков, оленей, тройки лошадей тут есть символы ушедшего и наступившего годов. Причем в домике под украшенной елкой — живые курица, петух и цыпленок.













Фонтаны и крыша из «колбасы»


Недалеко от «Бабушкиной крынки» есть еще одна отличная площадка для новогодних фото, которую также украшало предприятие — Могилевский мясокомбинат. Издалека нарядная елка с фигуркой Деда Мороза, фонтанами и оленями смотрится как картинка на Рождественской открытке. Вблизи же можно рассмотреть, что крыша на домиках, в которых «живут поросята», сделана из «колбасы».
















Двухметровая цифра и минимализм


Площадь Славы в Могилеве, где проходят главные городские концерты в новогоднюю ночь, в этом году украсили новой конструкцией — двухметровыми светящимися цифрами рядом с елкой. В остальном площадь выглядит практически так же, как и год назад: олень, запряженный в сани с подарками, «воротники» на фонарях, два ангела на крыльце ЗАГСа.



Самого красивого петуха с семьей


мы обнаружили у здания ЖРЭУ Ленинского района. Куриная семья выглядит потрясающе: объемные яркие фигуры на фоне светящейся арки. Около двухметрового петуха — курочка, она поменьше размером. Композицию завершают странного вида цыплята и яйцо — видимо, с еще невылупившимся птенцом. Настоящая птичья идиллия с демографическим подтекстом.



А еще в Могилеве есть светодиодные снеговики с гербом Могилева и флагом. Может, вы уже с ними фотографировались?

 
Теги: Могилев
 
 
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