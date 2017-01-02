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Новые "Елки" сохранили лидерство в белорусском прокате

03.01.2017 10:58 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв — Sputnik. Комедия "Елки 5" возглавляет белорусский прокат вторую неделю подряд, сообщили Sputnik в минском УП "Киновидеопрокат".

Новые "Елки" сохранили лидерство в белорусском прокате
© Фото: Централ Партнершип
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Предновогодняя неделя и первые дни после праздника в столичных кинозалах прошли оживленно: только в государственные кинотеатры за эти дни сходило порядка 50 тысяч зрителей.

По данным минского "Киновидеопроката", на фильм "Елки 5" с Сергеем Светлаковым и Иваном Урганом сходили почти 19 тысяч человек, которые принесли фильму 78,7 тысячи рублей.

На втором месте — фантастическая драма "Пассажиры", которую посмотрели 8,5 тысяч человек. "Пассажиры" заработали 42,8 тысяч рублей.

На третьем месте — мультфильм "Три богатыря и морской царь", который собрал более 40 тысяч рублей. Посетили в кинотеатрах российскую сказку 12,7 тысячи зрителей.

Четвертое место в столичном прокате занял "Викинг" с 25 тысячами рублей — отзывы и реакция зрителей на фильм была весьма неоднозначна, однако картина смогла возглавить российский прокат.

Замыкает пятерку лидеров "Изгой-один" — он заработал за неделю 24,3 тысячи рублей.

Уже в грядущий четверг 5 января в белорусский прокат выйдут фантастический фильм "Кредо убийцы", французская комедия "Ложные признания" и семейная комедия "Монстр-траки".    

 
Теги: Минск
 
 
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В праздничные дни больше всего минчан посмотрели "Елки 5" и мультфильм "Три богатыря и морской царь".

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