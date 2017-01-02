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Новые "Елки" сохранили лидерство в белорусском прокате
03.01.2017 10:58 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв — Sputnik. Комедия "Елки 5" возглавляет белорусский прокат вторую неделю подряд, сообщили Sputnik в минском УП "Киновидеопрокат".
© Фото: Централ Партнершип
Предновогодняя неделя и первые дни после праздника в столичных кинозалах прошли оживленно: только в государственные кинотеатры за эти дни сходило порядка 50 тысяч зрителей.
По данным минского "Киновидеопроката", на фильм "
На втором месте — фантастическая драма "Пассажиры", которую посмотрели 8,5 тысяч человек. "
На третьем месте — мультфильм "Три богатыря и морской царь", который собрал более 40 тысяч рублей. Посетили в кинотеатрах российскую сказку 12,7 тысячи зрителей.
Четвертое место в столичном прокате занял "
Замыкает пятерку лидеров "Изгой-один" — он заработал за неделю 24,3 тысячи рублей.
Уже в грядущий четверг 5 января в белорусский прокат выйдут фантастический фильм "Кредо убийцы", французская комедия "Ложные признания" и семейная комедия "Монстр-траки".
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В праздничные дни больше всего минчан посмотрели "Елки 5" и мультфильм "Три богатыря и морской царь".
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