Сингапур — это одновременно город и столица государства, его площадь составляет всего 715 квадратных километров. Город славится строгими законами и высокими штрафами. Об уникальном месте рассказала экс-минчанка Юлия Бадалава.

Юлия с мужем переехала в Сингапур в мае 2016 года. До этого семья год жила в Гонконге. Девушка любит гулять по городу, в свободное время увлекается рисованием.





1. Опишите свой город в одном предложении.

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Сингапур — город будущего, где наслаждаешься настоящим.

2. Что делает город непохожим на все остальные?

В Сингапуре необычно сочетается старая и современная архитектура. Рядом с британским колониальным зданием можно увидеть современные стеклянные высотки. И это выглядит вполне гармонично. Сингапур очень чистый и хорошо организованный город с очень удобной системой транспорта, где все всегда работает и все сделано для комфорта людей.

Фото опубликовано Estherina’s World (@estherinasworld) Дек 28 2016 в 3:00 PST

3. Каким историческим событием или человеком гордятся жители города? Почему?

Это Ли Куан Ю — отец Сингапура. Из острова без каких-либо природных ресурсов он создал процветающую страну и в прямом смысле занес Сингапур на карту мира.

Фото опубликовано Alvin Tan (@alvintanyc) Дек 23 2016 в 10:51 PST

4. Какое культурное событие жители города ждут каждый год?

Сингапур — это мультикультурная нация. Люди отмечают здесь китайский Новый год, индуистский праздник огней Дивали, мусульманский Ид, католическое Рождество с одинаковым энтузиазмом. На каждый фестиваль соответствующую часть города украшают лампочками и огоньками. Например, район Маленькой Индии на Дивали, Чайна-таун на китайский Новый год. В предрождественское и предновогоднее время можно увидеть повсюду декорации на зимнюю тематику, пускают искусственный снег по вечерам, все вокруг сверкает огнями. Атмосфера удивительная!

Китайский Новый год — это основной фестиваль в китайской культуре, известный также как Лунный новый год или Праздник весны. Отмечается он по лунному календарю, обычно в феврале. На этот праздник принято украшать дом карликовыми мандариновыми деревьями, а во время семейного ужина все обмениваются четным количеством мандаринов и маленькими красными конвертами «хун бао», наполненными деньгами. Праздничный сезон продолжается обычно несколько недель. В это время в районе Чайна-тауна работают ночные базары, а также проходят представления «Танцы Льва».

Фото опубликовано Rozi Markov (@redroze28) Янв 24 2016 в 3:06 PST

5. Откуда открывается лучший вид на город?

Смотровая площадка или бар на крыше знаменитого отеля Marina Bay Sands, а также бар 1 Altitude, который расположен на 63-м уровне одного из самых высоких зданий Сингапура 1 Raffles place.

Фото опубликовано Samuel Ow (@sammmsation) Дек 26 2016 в 10:49 PST

6. Три городских места, на фоне которых обязательно нужно сфотографироваться?

Сады у залива (Gardens by the Bay). Эти сады являются неотъемлемой частью стратегии развития Сингапура, чтобы постепенно превратить Сингапур в город-сад. Вечером сад необычайно красив.

Фото опубликовано Mochilando (@blogmochilando) Дек 27 2016 в 2:14 PST

Фото опубликовано Jan Baxter (@baxter1977) Дек 28 2016 в 12:57 PST

Отель Marina Bay Sands. Один из самых необычных отелей мира, с огромным бассейном «инфинити» на крыше.

Фото опубликовано World Travel Photo Diary (@worldtravelphotodiary) Дек 26 2016 в 1:30 PST

Знаменитая статуя Merlion (русалочка-лев). Один из символов Сингапура.

Фото опубликовано Victory (@sseiyam) Дек 28 2016 в 1:54 PST

7. Уникальная городская «фишка», которую можно встретить в разных местах города, которую можно назвать одним из символов города.

На мой взгляд, это Hawker centre. Только в Сингапуре можно увидеть огромное количество уличных столовых с маленькими лотками, где еду готовят прямо при вас. Поесть там можно дешево и очень вкусно. Расположены они повсюду, начиная от центральных улиц и заканчивая дворами домов.

А еще можно отметить большое количество всевозможных запрещающих знаков и знаков, предупреждающих о штрафах. Даже есть популярные сувениры на эту тему.

Фото опубликовано Desiree Siahaan (@desireesiahaan) Дек 27 2016 в 8:12 PST

Фото опубликовано chaöru (@riot 74 ) Дек 17 2016 в 7:15 PST

8. Музей, который обязательно нужно посетить, и главный экспонат, который нужно увидеть?

Очень интересен Музей искусства и науки (ArtScience museum). Сам музей — это уже экспонат, потому что он выглядит как цветок лотоса. Самый длинный лепесток составляет 60 метров и в каждом лепестке находится отдельная галерея. Одна из изюминок музея — водопад из дождевой воды, которая собирается на крыше и затем падает вниз с высоты 35 метров.

Фото опубликовано ArtScience Museum (@artsciencemuseumsg) Окт 22 2016 в 5:24 PDT

Фото опубликовано ArtScience Museum (@artsciencemuseumsg) Дек 25 2016 в 2:08 PST

Национальный музей Сингапура самый большой в стране. Здесь можно увидеть исторические артефакты разных эпох, интерактивные экспозиции, посвященные быту сингапурцев разных профессий и сословий, живших на острове в разное время.

Фото опубликовано Santoshi Shetty || TheStyledge (@santoshishetty) Дек 23 2016 в 12:33 PST

Музей Азиатских цивилизаций — один из первых музеев в мире, где собраны экспонаты всех стран Юго-Восточной Азии, Китая, Индии и арабских стран.

Фото опубликовано Asian Civilisations Museum (@acm_sg) Авг 18 2016 в 1:49 PDT

Сингапурский музей искусств, где собрана крупнейшая коллекция произведений искусства Юго-Восточной Азии, а также коллекция работ современного международного искусства, которая быстро увеличивается.

Фото опубликовано Singapore Art Museum (@singaporeartmuseum) Окт 22 2016 в 3:49 PDT

Музей Перанаканской культуры. Эта культура возникла на рубеже 15−16-го веков в среде китайских эмигрантов и стала неотъемлемой частью культурного наследия Сингапура.

Также в Сингапуре есть пара улиц, где галереи собраны в одном месте, — это Dempsey Hill и Armenian Street.

9. Знаменитый памятник, которому нужно что-нибудь потереть на удачу. Или фонтан, в который все бросают монетку?

Это знаменитый Фонтан богатства (Fountain of Wealth), который занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире. Опорные колонны соответствуют четырем народам и четырем основным религиям страны. Кольцо на колоннах — это воплощение индийского священного символа мандалы (символ структуры, которая интерпретируется как модель вселенной. — Прим. TUT.BY). Нужно исполнить определенный обряд, который, как утверждают сингапурцы, прибавляет благосостояние и способствует исполнению желаний. Нужно обойти три раза по часовой стрелке вокруг нижнего малого фонтана, загадать желание, коснуться ладошкой воды и верить, что загаданное сбудется.

Видео опубликовано Mark Chua (@theshutterwhale) Май 24 2015 в 9:16 PDT

10. Лучший городской стрит-арт?

В Сингапуре есть прекрасный Арабский квартал, где практически все здания разрисованы граффити. Это очень красочно и красиво.

Фото опубликовано Singapore Street Art (@singaporestreetart) Окт 9 2016 в 2:02 PDT

Фото опубликовано Singapore Street Art (@singaporestreetart) Янв 30 2016 в 1:43 PST

Фото опубликовано Singapore Street Art (@singaporestreetart) Янв 1 2016 в 7:45 PST

Фото опубликовано Singapore Street Art (@singaporestreetart) Окт 31 2015 в 8:55 PDT

11. Самое популярное место для отдыха и развлечений?

Остров Сентоза

Юниверсал студия

Ночное сафари

Самый популярный барный квартал — Clark quay.

12. В какой район города лучше не ходить туристам и почему?

Сингапур очень безопасный, и везде есть что посмотреть.

13. Хитрости экономной городской жизни, которые знают только местные.

Лучше купить сразу карточку на транспорт — будет дешевле, чем покупать билет на каждую поездку.

Кушать в уличных столовых (Hawker centres). Там дешево, безопасно, вкусно и чисто.

Не покупать продукты в дорогих европейских супермаркетах, только в местных (Fair price, Giant)

14. Расскажите, какое место в городе или что в городе напоминает вам Беларусь и чем? Может быть, место, которое как-то связано со страной?

Сингапур и Беларусь очень разные. Но есть кое-что, что напоминает мне Минск. Иногда, гуляя в Сингапуре, можно попасть на улицы, где есть только частные дома. Там очень тихо и спокойно, нет машин, что напоминает мне частный минский сектор. Очень здорово прогуливаться, наслаждаться тишиной почти в центре города. И еще в Сингапуре много деревьев, и он очень зеленый. На мой взгляд, этим он тоже напоминает Беларусь.

15. Местное блюдо, которое обязательно нужно попробовать?

Chicken rice — местное блюдо

Фото опубликовано E・レシピ (@_erecipe_) Дек 27 2016 в 12:56 PST

Bak Kut Teh — суп со свиными ребрышками

Фото опубликовано Febriani Djunaedi (@ninifebriani) Дек 27 2016 в 5:03 PST

Kaya Toast and Soft-boiled eggs — тост с кокосовым джемом и сваренные всмятку яйца;

Chilli crab — краб с соусом чили

Видео опубликовано Shahrizal Salleh (@walkingfridge) Дек 19 2016 в 8:28 PST

Laksa — острый суп с нудлс (рисовой вермишелью)

Satay — маленькие куриные шашлычки на палочке, популярная уличная еда

Фото опубликовано JAKARTA FOOD DESTINATION (@jktfooddestinations) Дек 25 2016 в 10:02 PST

Ice Kacang — это как мороженое, но только с мелко порубленным льдом, разными сиропами и со сладкой фасолью

Фото опубликовано Emily T (@emily_toh) Дек 25 2016 в 9:22 PST

Roti Paratha — это жареная лепешка с начинкой;

Fried Carrot cake — жареный морковный пирог (впрочем, он не совсем напоминает пирог и к тому же несладкий)

16. Популярный местный уличный фастфуд?

Satay — маленькие шашлычки на палочке;

Bak Chor Mee — нудлс с рубленной свининой;

А также все местные блюда, перечисленные в ответе на предыдущий вопрос. В Сингапуре почти вся еда — это популярный уличный фастфуд.

Фото опубликовано Cicilaja (@cicilaja) Дек 27 2016 в 4:47 PST

17. Три места, где можно недорого поесть?

В любой уличной столовой можно найти вкусную еду и по очень низким ценам. Есть самые популярные hawker centres: Maxwell food center, Chinatown Food center (там можно попробовать знаменитый Hong Kong soya sauce chicken rice and noodles в заведении, которое получило звезду Мишлена) и Amoy food center.

18. Лучшее место для танцев?

Самый популярный барный квартал — Clark quay. Можно найти музыку на любой вкус.

Фото опубликовано arief nyoo (@ariefnyoo) Май 25 2016 в 5:04 PDT

19. Куда пойти на шопинг?

В Сингапуре очень много шопинг-центров, большую часть свободного времени люди проводят именно там. Основная шопинг-улица — Orchard road. Там можно найти все, что душе угодно.

20. Куда пойти встречать рассвет?

Punggol Waterway Park — можно пойти на «Рассветный мост» (Sunrise bridge), где открывается чудесный вид на рассветное небо.

Фото опубликовано Pixels by Jethro (@pixelsbyjethro) Окт 15 2016 в 7:25 PDT

Lower Seletar Reservoir. Наслаждаться рассветом и бирюзовой водой водохранилища, сидя на скамеечке или прогуливаясь по причалу.

Фото опубликовано Peter Sunday (@yxpeterxy) Ноя 30 2016 в 5:12 PST

Changi Boardwalk. Поскольку это на востоке Сингапура, это лучшее место, чтобы увидеть рассвет.

21. Что привезти друзьям в качестве сувенира?

Очень популярны магниты с изображениями запрещающих знаков (последние есть только в Сингапуре). Также можно привезти брелки с мини-копией статуи Merlion (русалки-льва). Вообще, все зависит от того, что больше всего напоминает о Сингапуре конкретному человеку.

22. Самый интересный Instagram-аккаунт города и ссылки, по которым можно следить за культурной жизнью города?

Самый лучший инстаграм — это @Unique_singapore В этом аккаунте можно найти все о Сингапуре. Также имеется их русскоязычный сайт.

Также Time Out Singapore. Instagram: @timeoutsg У них также есть сайт .

https://www.instagram.com/unique_singapore/?hl=ru

https://www.instagram.com/timeoutsg/?hl=ru

23. Как бюджетно добраться до города из Минска?

К сожалению, из Минска нет никаких прямых бюджетных авиарейсов в Сингапур. Самый дешевый способ добраться до города — рейсами компании AirChina с пересадкой в Пекине. Причем дешевле летать из Москвы.

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