Первый эпизод четвертого сезона сериала «Шерлок» стал одним из самых популярных у телезрителей Великобритании в новогоднюю ночь, пишет The Guardian .



Бенедикт Камбербэтч, исполнитель роли Шерлока Холмса

Первую серию четвертого сезона посмотрели 8,1 млн зрителей. Это составило чуть менее трети (32,8%) зрительской аудитории.

Рождественское обращение королевы Англии Елизаветы II, для сравнения, собрало всего 7,7 млн просмотров.

Трансляция сериала стала второй по популярности в праздничном телеэфире в канун Нового года, уступив только тожественному обратному отсчету и показу фейерверков, который набрал 11,6 млн зрителей.

Предыдущий новогодний эпизод «Шерлока» «Безобразная невеста», который был показан в 2016 году, собрал 8,4 млн зрителей.