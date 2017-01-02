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Новый "Шерлок" оказался популярнее рождественского обращения королевы Великобритании

03.01.2017 11:28 — Новости Культуры | Tut.by  
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Первый эпизод четвертого сезона сериала «Шерлок» стал одним из самых популярных у телезрителей Великобритании в новогоднюю ночь, пишет The Guardian.


Бенедикт Камбербэтч, исполнитель роли Шерлока Холмса

Первую серию четвертого сезона посмотрели 8,1 млн зрителей. Это составило чуть менее трети (32,8%) зрительской аудитории.

Рождественское обращение королевы Англии Елизаветы II, для сравнения, собрало всего 7,7 млн просмотров.

Трансляция сериала стала второй по популярности в праздничном телеэфире в канун Нового года, уступив только тожественному обратному отсчету и показу фейерверков, который набрал 11,6 млн зрителей.

Предыдущий новогодний эпизод «Шерлока» «Безобразная невеста», который был показан в 2016 году, собрал 8,4 млн зрителей.

 
 
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Первый эпизод четвертого сезона сериала "Шерлок" стал одним из самых популярных у телезрителей Великобритании в новогоднюю ночь, пишет The Guardian.

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