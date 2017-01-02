МИНСК, 3 янв — Sputnik. Фанаты сериала "Шерлок" отметили первые дни нового года прошлогодним хэштегом — #Ночьшерлока. Ночь Шерлока уже проходила в прошлом году, когда авторы популярного сериала о британском частном сыщике раньше времени показали миру серию, которая не вошла ни в один из сезонов. В этом году, отвлекаясь 1 января от новогоднего стола, фанаты "Шерлока" повторили марафон.

​Для кого-то такое начало года стало однозначно хорошим.