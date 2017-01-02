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Планы на каникулы: сделать из ребенка искусствоведа в пять шагов
03.01.2017 12:27 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв — Sputnik. Художественная галерея "Дом картин" решила всего за одни зимние каникулы превратить юных минчан в художников или искусствоведов. Ребята старше пяти лет и их родители смогут побывать на мастер-классах, которые пройдут прямо в галерее, и научиться рисовать как великие художники.
© Sputnik / Артем Бордовский
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Все материалы для мастер-класса ребята найдут на месте, а руководить знакомством с искусством будет искусствовед, магистр социологии, руководитель художественной галереи "Дом картин" и мама двоих детей Ольга Клип.
Кто такой Уорхол?
Когда: 3 января, 18:30
Энди Уорхолл создал много картин с изображениями предметов повседневного спроса (например, бутылка газировки, банка супа) и знаменитых людей. В галерее предложат создать собственные произведения в стиле Энди Уорхола, копируя предметы, портреты известных личностей или автопортреты.
Юный Хокни
Когда: 5 января, 18:30
"Рисование — это усовершенствованный способ видения", — говорил Дэвид Хокни. Он создал огромное количество работ, глядя на вещи и на то, как они двигаются или меняются. Он запечатлевал эти изменения разными способами — от рисунка до фотографии и фильма. На мастер-классе дети создадут фотоколлажи, как это делал Хокни, где объект одновременно рассматривается с разных ракурсов и под разными углами, как у кубистов.
© Sputnik / Виктор Толочко
От треугольника к картине
Когда: 6 января, 18:30
Дживья Сома Маше — художник из индийского племени Варли. В галерее дети будут создавать картины, используя простые формы: круги, квадраты и треугольники, познакомятся с тем, как Маше рисует людей, соединяя верхушки двух треугольников, а затем объединяет их в круглый узор, который представляет мир этих людей.
Создадим коллаж
Когда: 7 января, 13:00
Ханна Хёх — мастер коллажа, она одной из первых начала делать фотомонтаж, разрезая фотографии и склеивая их по-новому. Наклеивая кусочки фотографий на бумагу, на мастер-классе участники тоже получат новые странные создания.
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Мастер-классы по рисованию в стилистике великих художников пройдут в галерее "Дом картин" в дни рождественских каникул.
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