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Планы на каникулы: сделать из ребенка искусствоведа в пять шагов

03.01.2017 12:27 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв — Sputnik. Художественная галерея "Дом картин" решила всего за одни зимние каникулы превратить юных минчан в художников или искусствоведов. Ребята старше пяти лет и их родители смогут побывать на мастер-классах, которые пройдут прямо в галерее, и научиться рисовать как великие художники.

Планы на каникулы: сделать из ребенка искусствоведа в пять шагов
© Sputnik / Артем Бордовский
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Все материалы для мастер-класса ребята найдут на месте, а руководить знакомством с искусством будет искусствовед, магистр социологии, руководитель художественной галереи "Дом картин" и мама двоих детей Ольга Клип.

Кто такой Уорхол?

Когда: 3 января, 18:30

Энди Уорхолл создал много картин с изображениями предметов повседневного спроса (например, бутылка газировки, банка супа) и знаменитых людей.  В галерее предложат создать собственные произведения в стиле Энди Уорхола, копируя предметы, портреты известных личностей или автопортреты.

Юный Хокни

Когда: 5 января, 18:30

"Рисование — это усовершенствованный способ видения", — говорил Дэвид Хокни. Он создал огромное количество работ, глядя на вещи и на то, как они двигаются или меняются.  Он запечатлевал эти изменения разными способами — от рисунка до фотографии и фильма.  На мастер-классе дети создадут фотоколлажи, как это делал Хокни, где объект одновременно рассматривается с разных ракурсов и под разными углами, как у кубистов.

Планы на каникулы: сделать из ребенка искусствоведа в пять шагов
© Sputnik / Виктор Толочко
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От треугольника к картине

Когда: 6 января, 18:30

Дживья Сома Маше — художник из индийского племени Варли.  В галерее дети будут создавать картины, используя простые формы:  круги, квадраты и треугольники, познакомятся с тем, как Маше рисует людей, соединяя верхушки двух треугольников, а затем объединяет их в круглый узор, который представляет мир этих людей.

Создадим коллаж

Когда: 7 января, 13:00

Ханна Хёх — мастер коллажа, она одной из первых начала делать фотомонтаж, разрезая фотографии и склеивая их по-новому.  Наклеивая кусочки фотографий на бумагу, на мастер-классе участники тоже получат новые странные создания.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Мастер-классы по рисованию в стилистике великих художников пройдут в галерее "Дом картин" в дни рождественских каникул.

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