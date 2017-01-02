МИНСК, 3 янв — Sputnik. Художественная галерея "Дом картин" решила всего за одни зимние каникулы превратить юных минчан в художников или искусствоведов. Ребята старше пяти лет и их родители смогут побывать на мастер-классах, которые пройдут прямо в галерее, и научиться рисовать как великие художники.

Все материалы для мастер-класса ребята найдут на месте, а руководить знакомством с искусством будет искусствовед, магистр социологии, руководитель художественной галереи "Дом картин" и мама двоих детей Ольга Клип.

Кто такой Уорхол?

Когда: 3 января, 18:30

Энди Уорхолл создал много картин с изображениями предметов повседневного спроса (например, бутылка газировки, банка супа) и знаменитых людей. В галерее предложат создать собственные произведения в стиле Энди Уорхола, копируя предметы, портреты известных личностей или автопортреты.

Юный Хокни

Когда: 5 января, 18:30

"Рисование — это усовершенствованный способ видения", — говорил Дэвид Хокни. Он создал огромное количество работ, глядя на вещи и на то, как они двигаются или меняются. Он запечатлевал эти изменения разными способами — от рисунка до фотографии и фильма. На мастер-классе дети создадут фотоколлажи, как это делал Хокни, где объект одновременно рассматривается с разных ракурсов и под разными углами, как у кубистов.



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От треугольника к картине

Когда: 6 января, 18:30

Дживья Сома Маше — художник из индийского племени Варли. В галерее дети будут создавать картины, используя простые формы: круги, квадраты и треугольники, познакомятся с тем, как Маше рисует людей, соединяя верхушки двух треугольников, а затем объединяет их в круглый узор, который представляет мир этих людей.

Создадим коллаж

Когда: 7 января, 13:00

Ханна Хёх — мастер коллажа, она одной из первых начала делать фотомонтаж, разрезая фотографии и склеивая их по-новому. Наклеивая кусочки фотографий на бумагу, на мастер-классе участники тоже получат новые странные создания.