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50 оттенков тональника. Тестируем белорусскую косметику
03.01.2017 12:40 — Новости Культуры | Tut.by
Не знаете, можно ли доверять белорусскому тональнику? В самом ли деле так прекрасна тушь, которую рекомендовала Эвелина Хромченко? Съемочная группа TUT.BY решила проверить качество отечественной декоративной косметики.
Выяснить, так ли хороши средства белорусских брендов Luxvisage, Relouis и «Белита» помогла косметолог-визажист Виктория Пашко. Под «удар» попали тушь, тональный крем, помада и гель для бровей.
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Съемочная группа TUT.BY решила проверить качество отечественной декоративной косметики.
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