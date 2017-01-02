Не знаете, можно ли доверять белорусскому тональнику? В самом ли деле так прекрасна тушь, которую рекомендовала Эвелина Хромченко? Съемочная группа TUT.BY решила проверить качество отечественной декоративной косметики.

Выяснить, так ли хороши средства белорусских брендов Luxvisage, Relouis и «Белита» помогла косметолог-визажист Виктория Пашко. Под «удар» попали тушь, тональный крем, помада и гель для бровей.

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