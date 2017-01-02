МИНСК, 3 янв — Sputnik. Трилогию Питера Джексона "Властелин колец" покажут в кинотеатре "Москва" в Минске с 24 по 26 февраля. Фильм снят по мотивам романа Дж. Р. Р. Толкина, одного из самых популярных писателей ХХ века. Картина семнадцать раз получала премию "Оскар".

Гера Глик, создатель проекта Cinemascope в Беларуси, поделился с корреспондентом Sputnik своим мнением о просмотре классики в кинотеатре.

"Большой экран и дыхание соседа, который разделяет твои эмоции, улучшают восприятие фильма. Трагедии получаются печальнее, комедии — смешнее. Это как футбол на стадионе посмотреть — несравнимо с просмотром у телевизора", — уверен собеседник Sputnik.

Организаторы показов обещают показать расширенные версии двух частей, все фильмы демонстрируются на английском языке с субтитрами.