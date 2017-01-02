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Трилогию "Властелин колец" покажут в Минске на большом экране

03.01.2017 13:14 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв — Sputnik. Трилогию Питера Джексона "Властелин колец" покажут в кинотеатре "Москва" в Минске с 24 по 26 февраля. Фильм снят по мотивам романа Дж. Р. Р. Толкина, одного из самых популярных писателей ХХ века. Картина семнадцать раз получала премию "Оскар".

Трилогию "Властелин колец" покажут в Минске на большом экране
© AFP/ STF
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Гера Глик, создатель проекта Cinemascope в Беларуси, поделился с корреспондентом Sputnik своим мнением о просмотре классики в кинотеатре.

"Большой экран и дыхание соседа, который разделяет твои эмоции, улучшают восприятие фильма. Трагедии получаются печальнее, комедии — смешнее. Это как футбол на стадионе посмотреть — несравнимо с просмотром у телевизора", — уверен собеседник Sputnik.

Организаторы показов обещают показать расширенные версии двух частей, все фильмы демонстрируются на английском языке с субтитрами.

 
Теги: Минск
 
 
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В рамках проекта Cinemascope минчане уже посмотрели "Матрицу", "Назад в будущее" и другие картины, показы киноклассики продолжаются.

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