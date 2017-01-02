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"Хоббит" и "Властелин колец". А вы знаете жизнь и творчество Толкина?
03.01.2017 14:30 — Новости Культуры | Tut.by
125 лет назад, 3 января 1892 года, на свет появился Джон Рональд Руэл Толкин — знаменитый писатель, которого считают отцом современного фэнтези. К этой дате TUT.BY подготовил для вас тест о жизни и творчестве знаменитого британца.
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125 лет назад, 3 января 1892 года, на свет появился Джон Рональд Руэл Толкин - знаменитый писатель, которого считают отцом современного фэнтези. К этой дате TUT.BY...
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