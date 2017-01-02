

С 1 ноября по 31 декабря в толочинском 3D-кинотеатре «Колос» проводилась акция «Билет на удачу — планшет в придачу!». В первый день нового года приз нашел своего обладателя.

Чтобы стать участником акции, достаточно было в указанный период посетить хотя бы один киносеанс, оставить на использованном билете свои контактные данные и вбросить его в специальный ящик. 1 января с помощью зрителей, приглашенных на сцену из зала, состоялся розыгрыш приза.

Счастливой обладательницей планшета «Prestigio» стала жительница райцентра Анжелика. Как призналась девушка, она регулярно посещает с мужем кинотеатр, к примеру, в рамках акции заполнила шесть квитков на различные сеансы. Удачу ей принесло посещение кинотеатра 10 декабря, когда здесь демонстрировался фильм «Новогодний корпоратив».

Всего на момент вскрытия ящика в нем находились 600 билетов.

Игорь СНАРОВ.

Афиша кинотеатра

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