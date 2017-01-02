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В творческой копилке Ангелины Петренко еще одна победа

03.01.2017 10:46 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
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В творческой копилке Ангелины Петренко еще одна победа
18 декабря концертный зал “Атлант” в городе Минске собрал юных вокалистов и танцоров на первый открытый конкурс начинающих исполнителей “Мы таланты твои, Беларусь!”. Нашу область и район на конкурсе представила уже известная своими успехами юная вокалистка, ученица 9 класса Славенской средней школы Ангелина Петренко.

Перед конкурсом девочка простудилась, поездка была на грани срыва. Но благодаря усилиям родителей и ее собственным Ангелина вскоре начала подготовку. Помогала ей в этом музыкальный руководитель учительница музыки Наталья Александровна Парфенчук.  Совместные старания не прошли даром, и Ангелина оказалась в своей возрастной группе среди участников конкурса.

В холле концертного зала царила атмосфера всеобщего волнения, шума, веселья. Не меньше детей перед выступлением волновались их родители и педагоги. Яркие костюмы, макияж, красивые прически создавали феерическое зрелище.

Для конкурса Наталья Александровна и Ангелина выбрали песню “Баллада”. Среди ее соперников практически все были из Минска и близлежащих городов. Наконец все участники выступили, и жюри приступило к обсуждению. Трудно передать словами, что испытали Ангелина, ее мама и Наталья Александровна, когда толочинскую артистку объявили лауреатом второй степени. Это был взрыв эмоций — слезы радости, объятия.

В адрес юной исполнительницы прозвучало много хороших слов, поздравлений, получено приглашение на участие в предстоящих конкурсах. Наталья Александровна получила благодарность за вклад в развитие творческих способностей у детей и молодежи, воспитание в подрастающем поколении любви к искусству. Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем юной певице не останавливаться на достигнутом.

Елена СЕРЕДА.

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Теги: Минск
 
 
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18 декабря концертный зал “Атлант” в городе Минске собрал юных вокалистов и танцоров на первый открытый конкурс начинающих исполнителей “Мы таланты твои,...

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