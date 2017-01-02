Это Макс, он канадская рысь. Его вычесывают, а он ведет себя, как кошка: урчит и кружится на столе, подставляя бока и играя со смотрительницей.

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