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Словно кошка. В интернете появилось видео, как хозяева вычесывают канадскую рысь
03.01.2017 17:58 — Новости Культуры | Tut.by
Это Макс, он канадская рысь. Его вычесывают, а он ведет себя, как кошка: урчит и кружится на столе, подставляя бока и играя со смотрительницей.
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Канадская рысь Макс ведет себя, как кошка: урчит и кружится на столе, подставляя бока и играя со смотрительницей.
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