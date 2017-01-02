﻿ Словно кошка. В интернете появилось видео, как хозяева вычесывают канадскую рысь. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Словно кошка. В интернете появилось видео, как хозяева вычесывают канадскую рысь

03.01.2017 17:58 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Это Макс, он канадская рысь. Его вычесывают, а он ведет себя, как кошка: урчит и кружится на столе, подставляя бока и играя со смотрительницей.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канадская рысь Макс ведет себя, как кошка: урчит и кружится на столе, подставляя бока и играя со смотрительницей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
"Хоббит" и "Властелин колец". А вы знаете жизнь и творчество Толкина?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика