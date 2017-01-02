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Телефоны, косметика и хорошее настроение. Что получили в подарок минчане на Новый год?
03.01.2017 19:00 — Новости Культуры | Tut.by
Шампанское выпито, бенгальские огни сожжены, оливье съедено. Белорусы встретили 2017 год. Съемочная группа TUT.BY вышла на улицы Минска, чтобы узнать у горожан, что им подарили на Новый год и что они положили под елочку своими близким. Подробности в нашем видео.
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Шампанское выпито, бенгальские огни сожжены, оливье съедено. Белорусы встретили 2017 год. Съемочная группа TUT.BY вышла на улицы Минска, чтобы узнать у горожан, что им...
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