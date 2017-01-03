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Переиздание "Майн кампф" стало бестселлером-2016 в Германии

03.01.2017 20:53 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв — Sputnik. Переизданная книга Адольфа Гитлера "Майн кампф" разошлась в Германии 85-тысячным тиражом в прошлом году, сообщил во вторник Sputnik Deutschland.

Переиздание "Майн кампф" стало бестселлером-2016 в Германии
© Sputnik Сергей Гунеев
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Издание поступило в продажу в ФРГ в январе 2016 года, оно снабжено критическими комментариями, подготовленными мюнхенским Институтом современной истории. Выход книги в печать вызвал возмущение в ряде стран, однако первый тираж был раскуплен еще до старта продаж.

Агентство приводит слова директора института Андреаса Виршинга, который рассказал, что изначально планировалось продать всего четыре тысячи экземпляров, а всего за год было продано 85 тысяч копий. Он отметил, что готовится уже шестой тираж, который выйдет в конце января.

Директор института также отметил, что готовится и французское издание книги, однако перевод будет сокращен и переработан. А всего, по его словам, в издательство поступило 70 запросов на перевод, однако институт не сможет удовлетворить все запросы.

Mein Kampf ("Моя борьба") была написана Гитлером в 1924 году, когда он находился в заключении. Книга считается идеологическим фундаментом национал-социализма, при жизни Гитлера она была издана миллионными тиражами. До 1945 года Mein Kampf была переведена на 18 языков, было продано более 12 миллионов экземпляров книги.

 
Теги: Минск
 
 
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Издательство университета в Мюнхене готовит к выходу уже шестой тираж Mein Kampf, а также переводит книгу на французский язык.

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