Не знаете, можно ли доверять белорусскому тональнику? В самом деле так прекрасна тушь, которую рекомендовала Эвелина Хромченко? Съемочная группа TUT.BY решила проверить качество отечественной декоративной косметики. Выяснить, так ли хороши средства белорусских брендов Luxvisage, Relouis и Белита, помогла косметолог-визажист Виктория Пашко. «Под удар» попали тушь, тональный крем, помада и гель для бровей.

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