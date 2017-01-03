В планах посещения музеев, которые есть у каждой белорусской школы, только государственные учреждения. Негосударственным музеям приходится самим привлекать посетителей, искать экспонаты и строить помещения. Мы нашли три интересных музея и узнали, как они возникли и для кого работают. А также, какой музей проводит экскурсии на самолетах и где поднимают цену на билеты, чтобы отпугнуть посетителей.

«Оказалось — мы поселились на бывшей линии фронта. С этого места все и началось»

В каждом белорусском городе можно найти обелиск, вечный огонь или мемориальную доску, связанные с Великой Отечественной войной. Но попробуйте вспомнить хоть одно напоминание о Первой мировой.



Паникадило из ружей и гильз, найденных на полях сражений первой мировой

Как-то не встречалось, верно? А ведь линия фронта проходила через всю Беларусь. Боевые действия шли много месяцев, счет погибших идет на сотни тысяч. В советские годы об этой войне предпочли забыть.



Офицеры русской армии в первую мировую

Одно из воинских захоронений тех лет можно найти в лесу за сотню шагов от деревни Забродье, что в Вилейском районе. Сто лет назад тут располагался дивизионный лазарет. На соседнем кладбище похоронены примерно две с половиной тысячи человек, которых не смогли спасти врачи. Это жертвы газовых атак, эпидемии тифа и вражеских пуль.



То самое кладбище

В 1975 году в Забродье переехал молодой художник Борис Цитович. Вскоре он нашел старое кладбище в лесу и заинтересовался, что это за могилы. «Оказалось — мы поселились на бывшей линии фронта. С этого места все и началось. Я не смог просто ездить мимо и знать, что нигде ничего не сделано. Ведь благодаря ним наступил мир. И это родители тех, чьи сыновья воевали в дни Великой Отечественной», — рассказывает Борис Цитович.



Хранитель музея Борис Цитович

Борис Борисович сумел найти единомышленников, средства и возможности и начал возрождать память о той войне. Результатом кропотливого труда и стал первый в Беларуси музей Первой мировой. Создавался он с миру по нитке два десятка лет. Сегодня музей расположен в небольшой часовне на берегу реки.

— Часовня носит имя Бориса и Глеба, небесных заступников воинства. Каждый год проводим поминальные службы в память обо всех павших воинах. Шестого августа, в Борисоглебский день, у нас служба, приуроченная к началу войны. А на девятое мая мы уже 34 года подряд встречаемся на лазаретном кладбище. Мы вспоминаем тех, кто отдал жизни за Отечество в Первую и Вторую мировые войны, — говорит хранитель музея.



Часовня-музей в Забродье

Музей кажется небольшим, но застрять в нем можно надолго. Знакомишься с экспозицией, и понимаешь, что ничего не знаешь о том времени. Тут много небольших экспонатов, рассказывающих о страшных условиях затяжной окопной войны.



Пробитая пулей кокарда.

— Пробитые пулями ложки, кокарды, бляшки нашли «копатели» на местах боев и принесли в музей. За каждым таким предметом — жизнь. Мы постарались это показать. Наши и немецкие каски, нательные солдатские медальоны с информацией о полке, дивизии, имени-фамилии солдата, различные бытовые вещи. Мелочи, вроде, но они дороги тем, что к ним прикасалась рука живого человека, — говорит Борис Цитович.



Немецкие предметы быта из раскопок. Почти век пролежали в земле, а краска до сих пор яркая

Пишущая машинка оригинальная, из штаба дивизии

Немецкая и русская каски, их нашли рядом.

Эту ложку хозяин носил при себе до самой гибели

Попасть немцу в наверзшие шлемы или даже в пику, считались у русских солтат особым шиком. Убить таким образом было нельзя, скорее подразнить противника.

Дорогих в материальном плане вещей тут не держат: нет возможности купить и охранять. Но от этого музей в Забродье не становится хуже. Показать, как выглядели ордена, можно и на муляже. Важно рассказать, что царские награды за доблесть имели и Буденный, и Жуков, и Рокоссовский. «Маршалы победы» имели по несколько георгиевских крестов, но не смели их надевать при советской власти.

Восстановить эту потерянную связь времен — одна из главных целей музея. «Неправильно делить: Первая мировая, Вторая мировая. Это одна война с паузой на тридцать лет. У нее одни причины, одна боль и одни герои. Все павшие воины должны быть увековечены», — считает Борис Цитович.



Новая экспозиция музея будет в этом поезде

Сейчас в Забродье строится новая экспозиция музея. Это будет образ эшелона Первой мировой войны. В нем будет штабной вагон с картами и планами, вагон-теплушка с моделями техники, санитарный вагон, тир. Создается эта новая экспозиция всем миром, у хранителя музея длинный список всех помогающих от мала до велика. «Всенародная стройка», — улыбается Борис Цитович.

«Спачатку мы бралі 50 даляраў, але ж потым паднялі кошт, каб зменшыць колькасць наведвальнікаў»

Сложно найти в нашей стране деревню с такой же богатой историей, как у Ракова. Частновладельческий город, в котором поселились сначала монахи доминиканцы, потом базилиане, уже позже пришли иудеи. Раков был центром ремесел, имел Магдебургское право. В конце 19 века богатые евреи составляли 60% населения.



Старое еврейское кладбище в Ракове

Особый расцвет ждал Раков в 1920-е годы. Он оказался на границе Польши и Советского союза. В городе расцвела контрабанда и потекли баснословные деньги. Открылось 96 ресторанов, 134 магазина и 4 официальных борделя.

В советские годы Ракову снова повезло — город «разжаловали» до деревни. Это сохранило старый облик города, сносить деревянные дома ради хрущевок не стали. Да и на месте еврейского кладбища, вопреки советской традиции, ничего не построили. На первый взгляд, сегодня Раков — одноэтажный сонный агрогородок. Но у него есть своя изюминка.



Главная площадь Ракова

На главной площади городка стоит уникальная для Беларуси музей-галерея Янушкевичей. Адрес писать нет смысла, яркое здание не пропустишь. Сегодня это, пожалуй, главная туристическая точка Ракова. Тут под одной крышей и галерея, и этнографический музей.



Музей-галерея Янушкевичей в Ракове

— Наша мэта — паказаць месца Ракава ў гісторыі. Праз рэчы, музыку, жывапіс мы раскрываем гэты культурны слой. Экскурсіі пабудаваны як шоў, перфоманс. Мы нясем людзям мастацтва і свята, ды свята атрымоўваецца болей! — говорит Феликс Янушкевич.



Феликс Янушкевич

Художник Феликс Янушкевич открыл свою галерею 13 лет назад. Она задумывалась изначально как коммерческий проект. Художник самостоятельно хотел продавать свои картины и не «отстегивать» немалые проценты хозяевам галерей. Вещи с историей сначала служили фоном для живописи, а потом стали полноправными участниками галереи.

Кажется, для нашей страны попытка заработать на жизнь искусством, да еще и не в Минске — что-то из области фантастики. Но галерея Янушкевичей оказалась прибыльным делом. Хоть экскурсия туда стоит недешево, поток туристов не ослабевает.

— Едуць, едуць і едуць. Каб тут неяк адпачыць! У нас ужо сем кніг водгукаў, нават з Амерыкі і Філіпінаў прыязжалі. У асноўным, канешне, беларусы. Людзі заўседы шукаюць, дзе што цікавага пабачыць. Некаторыя кожны год бываюць, і кожны раз бачаць нешта новае. Мы ж дамалёўваем, знаходзім новыя экспанаты, дабудоўваем галерэю, — говорит Феликс Янушкевич.

Денег за вход нужно заплатить немало (за групповую экскурсию сейчас — 70 евро), рекламой как таковой Феликс никогда не занимался, а люди к нему все едут и едут. Интересуюсь, в чем же секрет популярности.

— Мы адныя з першых пачалі ствараць такога кшталту ўстановы. На пачатку нулявых не было ні ўсіх тых аграсядзібаў, ні Лініі Сталіна, анічога. Таму турфірмы хутка даведаліся ды пачалі вазіць групы. Спачатку мы бралі 50 даляраў, але ж потым паднялі кошт, каб зменшыць колькасць наведвальнікаў.

В самой галерее не висит «Моны Лизы». Не показывают тут и картины Рембрандта. В собрании предметы быта, молчаливые свидетели прошлых эпох. Остатки былого великолепия контрабандных времен, вещи времен войны, советские «дефициты» и многое другое. Все это хозяин музея-галереи собирал много лет. Часть принесли люди, другие вещи нашлись в брошенных домах, кое-что куплено на аукционах.



В «золотые» годы раковские модницы носили такие пальто с чернобуркой

В музее много предметов времен Второй мировой войны

Газета на нескольких языках — примета тридцатых годов

Настоящая рейхсмарка

Старая вывеска магазинчика в Ракове

Главный экспонат в этом музее — это сам хозяин. На таланте рассказчика и актера, на тысяче историй и тонне занимательных фактов строится вся программа. Она как цемент, скрепляет все части в целое. Мог сказать, Феликс Янушкевич отрабатывает каждый доллар из тех, что берет за вход. Похоже, именно поэтому у него есть клиенты, несмотря на появление в округе десятков других туристических мест.

«В ближайшие дни у нас появятся квадроциклы, уже доступны обзорные экскурсии на самолете»

Рассказ о частных музеях был бы неполным без «Дудуток» — одной из визитных карточек Беларуси. Сюда везут иностранных гостей, проводят свадьбы и едут пробовать фирменный самогон. «Дудутки» смело можно назвать самым крупным частным музейным проектом нашей страны. Но изначально делать музей никто не собирался.



Главный вход в комплекс

В 1976 году Евгений Будинас, позже получивший известность как писатель, журналист и бизнесмен, купил дачный дом возле деревни Дудичи в Пуховичском районе. Красивое место на берегу Птичи, рядом — остатки шляхецкого парка. В начале 1990-х Будинас занялся бизнесом, причем довольно успешно: на предприятии Евгения работало больше двухсот человек. Чтобы их прокормить, Будинас взял по соседству в аренду на 99 лет большой участок земли под ведение сельского хозяйства.



Евгений Будинас в «Дудутках», конец 90-х. Фото: Александр Ружечка

Постепенно на участке появились гончарная мастерская, кузница. Из Кормянского района перевезли действующую ветряную мельницу. Раз есть зерно и мельница, нужно построить пекарню. Были коровы и молоко — появилась сыродельня. Но неизменный гвоздь программы — самогонный аппарат. Евгений Будинас первым в стране получил лицензию на производство самогона.



Первый самогонный аппарат Дудуток, его нашли в лесу и привезли сюда

Вначале радушный хозяин приглашал туда друзей и устраивал литературные вечера. Брать деньги за вход никто не собирался. Позже оказалось, что это место с очень древней историей. Оно было упомянуто в «Слове о полку Игореве», когда «Всеслав Чародей волком прыгнул с Дудуток на Менку». Оттуда и пошло название — «Дудутки».



Гончарная мастерская в Дудутках

Но идея превратить усадьбу в музей и водить экскурсии появилась не от хорошей жизни: доходы от основного бизнеса стали падать. Первые посетители были в полном восторге, туризм поставили на поток. Но туристы Будинаса не спасли. В 1998 году «Дудутки» пришлось продать.

Новым хозяином стал «Трастбанк» (ныне банк «Решение». — TUT.BY). Его руководство пообещало сохранить и развивать музей, хоть изначально не хотело браться за это дело. С тех пор прошло уже восемнадцать лет, самого Евгения Будинаса давно уже нет с нами, а дело его живет и развивается. Сегодня «Дудутки» — это большой развлекательный комплекс, в котором есть даже свой аэродром.

— В хорошие месяцы у нас бывает около пяти тысяч гостей и 99,9% уезжают довольными. Такое количество посетителей позволяет нам работать с прибылью. Сейчас мы обеспечиваем работой 95 человек и постоянно расширяемся, — рассказывает директор музейного комплекса Олег Бадалов.



В Дудутках все можно трогать и пробовать

Дудутки — это не музей в традиционном понимании. Тут практически ничего не хранят под стеклом, все можно потрогать, испытать на себе и попробовать на вкус. Интерактив — главная фишка, работает для всех возрастов и национальностей. «Особенно самогонный аппарат у нас пользуется популярностью. Все туда идут, мы ведь даем попробовать наш продукт», — замечает директор.

Успех любого подобного комплекса — в постоянном развитии. Это у одной и той же «Моны Лизы» всегда будут толпы туристов, а «Дудуткам» жизненно важно постоянно развиваться и добавлять новые аттракционы. Иначе начинаешь слышать: «Мы все уже видели, снова не поедем».



Выковать своими руками подкову — незабываемое ощущение

— У нас в ближайшие дни появятся квадроциклы и уже появились обзорные экскурсии на самолете. Очень хочу сделать контактный зоопарк, чтобы люди могли покормить животных. В новом сезоне откроем для посещения птичий двор, — делится планами Олег Бадалов.

Для привлечения гостей отлично работают и большие праздники. Масленица, «Наш Грюнвальд» и Купалле собирают тысячи людей. «Хочется подчеркнуть наши национальные традиции, создать нужную атмосферу. Мы приглашаем фольк-группы, на Купалле плетем венки, делаем большой костер. Очень красиво и вдохновляюще. Не скажу, что мы много зарабатываем на праздниках, но для людей это важно», — считает директор.



Ветряная мельница, с которой начинался музей

За два десятка лет работы Дудутки стали узнаваемым брендом, который хорошо знают в Беларуси и за ее пределами. Благодаря удачной концепции и многолетней кропотливой работе поток туристов сюда не иссякает. Оказалось, культура тоже может быть серьезным бизнесом.



