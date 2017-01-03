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Кейт стала членом Королевского фотографического общества

04.01.2017 11:10 — Новости Культуры | Tut.by  
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Королевское фотографическое общество удостоило герцогиню Кембриджскую пожизненным почетным членством в своих рядах за ее семейные фотопортреты, а также снимки, сделанные во время поездок в качестве представителя королевской семьи.


Фото: Reuters

Исполнительный директор общества Майкл Притчард высоко оценил талант и энтузиазм герцогини, выступившей в роли фотографа.

Когда в 2015 году на свет появилась дочь Уильяма и Кейт, 34-летняя герцогиня сама сделала первый официальный снимок принцессы Шарлотты. До этого она опубликовала фотографии, сделанные во время поездки с супругом по странам Азиатско-Тихоокеанского региона в 2012 году.

Став матерью, Кейт также стала своеобразным летописцем своей семьи. Она опубликовала несколько фотографий, ознаменовавших памятные события в жизни молодой четы, включая снимки первого дня принца Джорджа в детском саду, а также первые именины принцессы Шарлотты.


Принц Джордж. Фото: Герцогиня Кембриджская Кейт

Среди более ранних работ Кейт — снимок горы Кинабалу, самого высокого пика на Борнео, а также черно-белая фотография орангутанга. Герцогиня сделала эти фотографии во время путешествия вместе с принцем Уильямом в 2012 году.

По словам Майкла Притчарда, Королевское фотографическое общество решило отметить таким образом искренний интерес герцогини к искусству и истории фотографии. «Она пополнила длинный список королевских фотографов и общество радо признать ее талант», — сказал он.

Патронами Королевского фотографического общества, основанного в 1853 году, были королева Виктория и принц Альберт.

Кейт стала членом престижной организации, куда входят такие известные мастера фотографии как Энни Лейбовиц, фотографировавшая королеву, а также сэр Дон Маккаллин, удостоившийся недавно звания рыцаря.


Принц Джордж. Фото: Герцогиня Кембриджская Кейт /Reuters

Королева Елизавета II сама увлекалась съемками на любительскую кинокамеру.

Кейт, окончившая Сент-Эндрюсский университет по специальности «история искусства», является также патроном Музея естествознания и Национальной портретной галереи.

Свои первые фотографии на заказ она сделала для компании собственных родителей Party Pieces.

 
 
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Королевское фотографическое общество удостоило герцогиню Кембриджскую пожизненным почетным членством в своих рядах за ее семейные фотопортреты, а также снимки,...

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