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Кейт стала членом Королевского фотографического общества
04.01.2017 11:10 — Новости Культуры | Tut.by
Королевское фотографическое общество удостоило герцогиню Кембриджскую пожизненным почетным членством в своих рядах за ее семейные фотопортреты, а также снимки, сделанные во время поездок в качестве представителя королевской семьи.
Исполнительный директор общества Майкл Притчард высоко оценил талант и энтузиазм герцогини, выступившей в роли фотографа.
Когда в 2015 году на свет появилась дочь Уильяма и Кейт, 34-летняя герцогиня сама сделала первый официальный снимок принцессы Шарлотты. До этого она опубликовала фотографии, сделанные во время поездки с супругом по странам Азиатско-Тихоокеанского региона в 2012 году.
Став матерью, Кейт также стала своеобразным летописцем своей семьи. Она опубликовала несколько фотографий, ознаменовавших памятные события в жизни молодой четы, включая снимки первого дня принца Джорджа в детском саду, а также первые именины принцессы Шарлотты.
Среди более ранних работ Кейт — снимок горы Кинабалу, самого высокого пика на Борнео, а также черно-белая фотография орангутанга. Герцогиня сделала эти фотографии во время путешествия вместе с принцем Уильямом в 2012 году.
По словам Майкла Притчарда, Королевское фотографическое общество решило отметить таким образом искренний интерес герцогини к искусству и истории фотографии. «Она пополнила длинный список королевских фотографов и общество радо признать ее талант», — сказал он.
Патронами Королевского фотографического общества, основанного в 1853 году, были королева Виктория и принц Альберт.
Кейт стала членом престижной организации, куда входят такие известные мастера фотографии как Энни Лейбовиц, фотографировавшая королеву, а также сэр Дон Маккаллин, удостоившийся недавно звания рыцаря.
Королева Елизавета II сама увлекалась съемками на любительскую кинокамеру.
Кейт, окончившая Сент-Эндрюсский университет по специальности «история искусства», является также патроном Музея естествознания и Национальной портретной галереи.
Свои первые фотографии на заказ она сделала для компании собственных родителей Party Pieces.
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Королевское фотографическое общество удостоило герцогиню Кембриджскую пожизненным почетным членством в своих рядах за ее семейные фотопортреты, а также снимки,...
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