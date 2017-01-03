В областном центре готовят новый туристический маршрут — «Прогулки с Николаем II по Могилеву». Предполагается, что последний российский император — экскурсовод в стилизованном костюме — будет сам проводить экскурсию и пить чай с туристами.



Фото с сайта orelgrad.ru

Идея создания такого маршрута возникла не случайно, сказала директор «Могилевоблтуриста» Елена Карпенко. В жизни Николая Второго Могилев сыграл роковую роль. В августе 1915 года из города Барановичи сюда переместилась Ставка Верховного главнокомандующего российской армии. А в марте 1917 года в Могилеве была поставлена точка в многолетнем царствовании династии Романовых.

В Могилеве император любил совершать автомобильные и пешие прогулки по городу и его окрестностям. Такое путешествие с посещением знаковых объектов, где бывал частенько Николай II, предложат сейчас и гостям. Это будет полноценная экскурсия на 3−4 часа, которую планируют запустить весной текущего года. А пока туристам предлагают короткое общение с великим князем и фотографирование.

В роли Романова выступит учитель истории и аттестованный экскурсовод Андрей Макаев, который будет одет в стилизованный военный костюм полковника. Он будет выходить из здания областного краеведческого музея, где во времена Ставки размещалось управление дежурного генерала, и встречать гостей. После короткого приветствия император от своего имени расскажет о временах нахождения в городе Ставки, главных событиях того периода и проведет небольшую экскурсию с фотографированием на площади Славы (во время Ставки — Губернаторская площадь). В перспективе планируется устраивать в одном из залов областного краеведческого музея чаепитие с Николаем II с просмотром документальных кадров военной кинохроники тех лет.

Первыми пообщаться с Николаем II выпала сегодня возможность российским туристам, для которых будет организована обзорная экскурсия по Могилеву.

— Для нас это первая апробация тура с элементами анимации и попытка увидеть город Могилев и его историю через призму восприятия царя и святого (в начале века император и убиенные члены его семьи были канонизированы православной церковью). На новогодние и рождественские каникулы встречу с императором уже заказали пять российских групп, — сказала Елена Карпенко.