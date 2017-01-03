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"В финале показа мы иногда угоняем машину". В Минск приезжает "розовый инопланетянин"

04.01.2017 15:21 — Новости Культуры | Tut.by  
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Яша Енул прославился образом «розового инопланетянина», которым покорил всю Европу.


Яша Енул — актер словенского уличного театра KUD LJUD. Особенно его прославил уличный спектакль «Нашествие». Пятеро актеров выступают в ролях пришельцев из космоса, выкрашивая все тело в розовый цвет при помощи специальной краски.

Одна из «фишек» спектакля — его финал. «Мы иногда угоняем машину», — смеется Енул. Оказывается, спектакль имеет несколько финалов (выбор зачастую зависит от реакции зрителей). Один из них — «случайно» остановить машину одного из друзей театра и на ней поехать в безопасное место, где можно смыть краску. Как рассказывал Яша Енул, во время показа в Боснии группу окружила толпа детей, которые, по-видимому, действительно поверили, что общаются с настоящими инопланетянами. Когда машина стала уезжать, они преследовали ее добрых три квартала. Впрочем, в той ситуации дети не оставили в беде владельца машины и даже пошли с ним в мечеть, чтобы помолиться о новой машине для него. А авто, конечно же, вернули водителю. Правда, через два часа.


С «Нашествием» Енул уже выступал в Минске, Бресте и Могилеве. Два года назад в столице проходил его мастер-класс. Теперь Енул снова приедет в белорусскую столицу с мастер-классами, которые пройдут в течение четырех вечеров с 10 по 13 января в Национальном центре современных искусств. В программе занятий — основы импровизации, взаимодействия со средой, с партнером, задачи на развитие фантазии и спонтанности, и финальный перформанс.

Стоимость входного билета 2 рублей за одно занятие (каждое их них будет проходить с 19 до 21 часа). Билеты можно приобрести в кассе Национального центра современных искусств.

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Национальный центр современных искусств

Адрес: г. Минск, ул. Некрасова, 3.

Время работы кассы: вторник, четверг — суббота с 11.00 до 19.00, среда с 13.00 до 21.00.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Яша Енул прославился образом "розового инопланетянина", с которым покорил всю Европу.

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