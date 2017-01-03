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"В финале показа мы иногда угоняем машину". В Минск приезжает "розовый инопланетянин"
04.01.2017 15:21 — Новости Культуры | Tut.by
Яша Енул прославился образом «розового инопланетянина», которым покорил всю Европу.
Яша Енул — актер словенского уличного театра KUD LJUD. Особенно его прославил уличный спектакль «Нашествие». Пятеро актеров выступают в ролях пришельцев из космоса, выкрашивая все тело в розовый цвет при помощи специальной краски.
Одна из «фишек» спектакля — его финал. «Мы иногда угоняем машину», — смеется Енул. Оказывается, спектакль
С «Нашествием» Енул уже выступал в Минске, Бресте и Могилеве. Два года назад в столице
Стоимость входного билета 2 рублей за одно занятие (каждое их них будет проходить с 19 до 21 часа). Билеты можно приобрести в кассе Национального центра современных искусств.
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Яша Енул прославился образом "розового инопланетянина", с которым покорил всю Европу.
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