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"Наша забота, а не енота". В Сети появился ролик, в котором еноты-барабанщики сортируют мусор

04.01.2017 16:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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В новом, 2017 году в Беларуси стартовала рекламная кампания по сортировке мусора.


Уже несколько лет в Беларуси существует движение «Цель — 99». Его цель — научить и научиться сортировать 99% своих отходов (эта цифра — «символ того, что мы стремимся к максимуму, понимая при этом, что совершенства нет», — говорят представители движения). Инициатором и координатором «Цели — 99» является учреждение «Оператор вторичных материальных ресурсов», созданное Министерством жилищно-коммунального хозяйства РБ.

В прошлом году «Оператор» объявил конкурс рекламных идей среди белорусских рекламных агентств. Победителем стало агентство AIDA Pioneer Branding & Creative. В его рекламном ролике еноты-барабанщики сортируют мусор под музыку. Ролик является частью рекламной кампании «Наша забота, а не енота».

Как рассказали TUT.BY представители движения, «с помощью веселого ролика с енотами мы пытаемся обратить внимание на проблему бытовых отходов тех жителей Беларуси, кто совершенно никогда в жизни не задумывался об экологических вопросах. А еще расширить аудиторию».

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В новом, 2017 году в Беларуси стартовала рекламная кампания по сортировке мусора.

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