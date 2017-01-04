В полоцком поселке Ветрино мастера-самоучки из центра социального обслуживания населения около полугода строят Софийский собор. Необычное сооружение сделано из бумаги в технике оригами, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».



Заведующая отделением Ветринского центра социального обслуживания населения Ольга Шалковская

Точная копия храма передает даже незаметные для обычного созерцателя детали. К лету работу планируют завершить.

Заведующая отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста Светлана Шаран рассказывает:

— Прежде, чем начать строительство, мы заказали специальный стол на колесиках — размеры храма такие, что это требование обязательно. Высота конструкции — около двух метров. Для того, чтобы в точности передать архитектуру, пользовались фотографиями, чертежами, не раз ездили в Полоцк — считали окна, соизмеряли пропорции. Это уже не первая работа нашего мастера Светланой Серафимовой, в центре хранятся сделанные ею макеты кораблей, церкви, другие поделки, но такого большого проекта еще не было.

В этом году Полоцк примет гостей Дня белорусской письменности, и копию Софийского собора обязательно представят на празднике. Так же, как и на всевозможных выставках и конкурсах.

В качестве строительного материала ветринские пенсионеры и инвалиды используют отходы бумаги. Листочки разрезают на полоски, складывают маленькими треугольничками и, как в «Лего», без клея и других приспособлений, соединяют между собой. Для куполов мастера-самоучки покупают цветную бумагу.

Самыми трудолюбивыми энтузиастами строительства необычного собора стала группа пенсионеров-прихожан местной православной церкви.