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Под Полоцком строят двухметровую копию Софийского собора в технике оригами
05.01.2017 10:10 — Новости Культуры | Tut.by
В полоцком поселке Ветрино мастера-самоучки из центра социального обслуживания населения около полугода строят Софийский собор. Необычное сооружение сделано из бумаги в технике оригами, пишет «
Точная копия храма передает даже незаметные для обычного созерцателя детали. К лету работу планируют завершить.
Заведующая отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста Светлана Шаран рассказывает:
— Прежде, чем начать строительство, мы заказали специальный стол на колесиках — размеры храма такие, что это требование обязательно. Высота конструкции — около двух метров. Для того, чтобы в точности передать архитектуру, пользовались фотографиями, чертежами, не раз ездили в Полоцк — считали окна, соизмеряли пропорции. Это уже не первая работа нашего мастера Светланой Серафимовой, в центре хранятся сделанные ею макеты кораблей, церкви, другие поделки, но такого большого проекта еще не было.
В этом году Полоцк примет гостей Дня белорусской письменности, и копию Софийского собора обязательно представят на празднике. Так же, как и на всевозможных выставках и конкурсах.
В качестве строительного материала ветринские пенсионеры и инвалиды используют отходы бумаги. Листочки разрезают на полоски, складывают маленькими треугольничками и, как в «Лего», без клея и других приспособлений, соединяют между собой. Для куполов мастера-самоучки покупают цветную бумагу.
Самыми трудолюбивыми энтузиастами строительства необычного собора стала группа пенсионеров-прихожан местной православной церкви.
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В качестве строительного материала ветринские пенсионеры и инвалиды используют отходы бумаги. Листочки разрезают на полоски, складывают маленькими...
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