﻿ Снеговик отомстил. В сети появилось видео, как жительница Анкары напала на снежную фигуру. 21.by
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Снеговик отомстил. В сети появилось видео, как жительница Анкары напала на снежную фигуру

05.01.2017 10:47 — Новости Культуры | Tut.by  
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Жительница столицы Турции попыталась разрушить чем-то не понравившегося ей снеговика, установленного на одной из улиц, однако пострадала сама.

На видеозаписи с камеры наблюдения, опубликованной каналом CNN Turk, видно, как женщина разными способами, в том числе ударом ноги, пытается повалить снеговика. Когда после нескольких попыток ей удается свалить снеговика на землю, она решает на нем попрыгать, однако поскальзывается и падает на спину.

Падение, судя по тому, с каким трудом женщина встает и отходит от разрушенного снеговика, оказалось болезненным.

 
 
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Жительница столицы Турции попыталась разрушить чем-то не понравившегося ей снеговика, установленного на одной из улиц, однако пострадала сама.

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