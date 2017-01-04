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Королева Швеции: я живу с дружелюбными привидениями

05.01.2017 11:03 — Новости Культуры | Tut.by  
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Королева Швеции Сильвия в интервью шведскому телевидению призналась, что верит, что в резиденции королевской семьи, дворце Дроттнингхольм, обитают привидения. Призраки, по словам королевы, не вредят жителям дворца, а наоборот, иногда помогают разбавить одиночество.


Королева Сильвия. Фото: Reuters

«Все они очень дружелюбны», — рассказывает 73-летняя королева. По ее словам, она часто ощущает присутствие вместе с ней в комнате неких существ. «Иногда чувствуешь, что ты не совсем одна», — говорит она.

«Это очень будоражит, но я не пугаюсь», — заявила королева в интервью документалистам Шведского общественного телевидения, назвав призраков «маленькими друзьями».

Сестра короля Швеции принцесса Кристина в интервью для того же документального фильма также говорит, что чувствует присутствие потусторонних существ в королевском дворце.

«В этом доме [дворце Дроттнингхольм] очень много энергии. Было бы странно, если бы она не принимала какие-то формы», — поясняет принцесса.

Дворец Дроттнингхольм на острове Лувён в окрестностях Стокгольма был построен в XVI веке королем Швеции Юханом Третьим для своей жены Катерины Ягеллонки, сестры великого князя литовского Жигимонта Августа. Однако вскоре дворец сгорел. Год спустя, королева Хедвига Элеонора приказала построить на этом месте новый дворец, что и было сделано.

В течение большей части XIX века замок находился в запустении и не реставрировался. Дроттнингхольм вновь стал официальной резиденцией шведских монархов только в 1981 году.

 
 
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Королева Швеции Сильвия в интервью шведскому телевидению призналась, что верит, что в резиденции королевской семьи, дворце Дроттнингхольм, обитают привидения....

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