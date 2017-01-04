Стать волшебником за одни каникулы. Под Минском в дни зимних праздников открыли школу волшебства. Главный экзамен при поступлении — сила веры в чудо, а возраст учеников от 8 до 12. На время обучения дети меняют свой мобильный телефон на волшебную палочку и подробно изучают историю знаменитого Всеслава Чародея.

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Получить приглашение в школу волшебства, надеть собственную мантию и выучить все правила сказочного квиддича. Сперва может показаться, что в этой игре много общего с Гарри Поттером. Здесь объясняют — конечно, ведь мир волшебства один, а вот школы в нем разные. По легенде, которую здесь рассказывают, в Беларуси своя работает с XI века. В то время чудесами славился князь Полоцкий Всеслав Чародей.

Гудигерд Макабр, профессор зельеварения: «Всеслав Чародей — единственный в мире тройственный анимаг, то есть человек, который мог перевоплощаться в трех существ. Он создал школу „Чарамон“, в которой все три эти существа находятся на гербах факультетов. Факультет „Денхорт“ с гербом волка, „Фолькорн“ — сокола, „Турогор“ — тура».

На одном факультете — самые смелые и решительные, на другом — фантазеры, в третий определяют самых усидчивых. Дальше всем выдают мантии и договариваются о главном правиле волшебной недели — верить во все, что происходит.

За дверями кабинетов преподаватели по секрету расскажут, что на предмете «Защита от темных сил» учат бороться с самыми распространенными детскими страхами. Спортивная игра квиддич заменяет привычную физкультуру, а знакомство с магическими существами — рисование.

Те, кто уже однажды был в «Чаромоне», теперь второкурсники. Они говорят, что дни, проведённые в сказочном зимнем лесу, их очень изменили. Ведь здесь за волшебными заклинаниями скрыты правила, которые пригодятся каждому.

Каталина Нагуаль, преподаватель предмета «Волшебное настроение»: «Мой предмет называется „Основы по разжиганию внутреннего волшебного огня“. Этот огонь живет в каждом человеке. Когда он в нем живет, то этот человек волшебник, когда он в нем угасает, то человек становится обычным маглом, как мы здесь говорим».

И еще один момент, важный, скорее, для родителей современных школьников — эти дни они проводят без мобильных телефонов и гаджетов. Поэтому для своих одноклассников уже в обычной школе ребята готовят лишь красочные рассказы и доказательство в виде волшебной палочки. Теперь все они уверены: приключения и немного волшебства — все, что еще нужно для идеальных каникул.