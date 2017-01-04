﻿ Темнокожий джазмен, разбойник и нечистая сила. Открылась выставка авторских кукол "Панна Doll'я". 21.by
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Темнокожий джазмен, разбойник и нечистая сила. Открылась выставка авторских кукол "Панна Doll'я"

05.01.2017 11:10 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Национальном центре современных искусств открылся четвёртый сезон международного проекта Панна Doll’я. Предлагаем вам фоторепортаж с открытия.


Проект Панна Doll’я — это выставка авторской куклы, на которой свои работы представляют лучшие мастера Беларуси, СНГ и стран ближнего зарубежья. При этом используются разные техники — это куклы из текстиля, дерева, пластика.

Также в рамках проекта работают четыре персональные выставки. Свои работы представят художники Анна Силивончик, Марина Капилова, Гюльнара Кочан и Татьяна Хаберская.

Выставка будет работать в Национальном центре современных искусств по 4 февраля 2017 года.
















Национальный центр современных искусств (пр-т Независимости, 47)

Стоимость билета:

6 рублей — взрослый, 3 рублей — детский. Дети до 6 лет — бесплатно.

Время работы:

вторник, четверг — суббота: 11.00 — 19.00,

среда: 13.00 — 21.00;

выходной — воскресенье, понедельник.

Справки по телефонам: (017) 284−37−22, 280−56−08, 288−24−68

 
 
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В Национальном центре современных искусств открылся четвёртый сезон международного проекта Панна Doll'я. Предлагаем вам фоторепортаж с открытия.

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