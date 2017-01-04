В Национальном центре современных искусств открылся четвёртый сезон международного проекта Панна Doll’я. Предлагаем вам фоторепортаж с открытия.





Проект Панна Doll’я — это выставка авторской куклы, на которой свои работы представляют лучшие мастера Беларуси, СНГ и стран ближнего зарубежья. При этом используются разные техники — это куклы из текстиля, дерева, пластика.

Также в рамках проекта работают четыре персональные выставки. Свои работы представят художники Анна Силивончик, Марина Капилова, Гюльнара Кочан и Татьяна Хаберская.

Выставка будет работать в Национальном центре современных искусств по 4 февраля 2017 года.





























































Национальный центр современных искусств (пр-т Независимости, 47) Стоимость билета: 6 рублей — взрослый, 3 рублей — детский. Дети до 6 лет — бесплатно. Время работы: вторник, четверг — суббота: 11.00 — 19.00, среда: 13.00 — 21.00; выходной — воскресенье, понедельник. Справки по телефонам: (017) 284−37−22, 280−56−08, 288−24−68