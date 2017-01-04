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Темнокожий джазмен, разбойник и нечистая сила. Открылась выставка авторских кукол "Панна Doll'я"
05.01.2017 11:10 — Новости Культуры | Tut.by
В Национальном центре современных искусств открылся четвёртый сезон международного проекта Панна Doll’я. Предлагаем вам фоторепортаж с открытия.
Проект Панна Doll’я — это выставка авторской куклы, на которой свои работы представляют лучшие мастера Беларуси, СНГ и стран ближнего зарубежья. При этом используются разные техники — это куклы из текстиля, дерева, пластика.
Также в рамках проекта работают четыре персональные выставки. Свои работы представят художники Анна Силивончик, Марина Капилова, Гюльнара Кочан и Татьяна Хаберская.
Выставка будет работать в Национальном центре современных искусств по 4 февраля 2017 года.
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В Национальном центре современных искусств открылся четвёртый сезон международного проекта Панна Doll'я. Предлагаем вам фоторепортаж с открытия.
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