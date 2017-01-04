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Расписание Богослужений в храме Преподобной Марии Египетской

05.01.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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6.01.2017 – Навечерие Рождества Христова (Роджественский сочельник)
8.00 – Царские часы, Божественная Литургия.
17.00 – Всенощное бдение.
23.00 – Таинство Исповеди.
00.00 – Божественная Литургия.

7.01.2017 – Рождество Христово

9.00 – Таинство Исповеди.
10.00 – Божественная Литургия.
17.00 – Всенощное бдение.

8.01.2017 – Собор Пресвятой Богородицы. Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и ап. Иакова.

9.00 – Божественная Литургия.

 
 
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6.01.2017 – Навечерие Рождества Христова (Роджественский сочельник) 8.00 – Царские часы, Божественная Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. 23.00 – Таинство Исповеди. 00.00 –...

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