Занятно, что в оригинале лента называется Assassin’s Creed(«Кредо ассасина»). Именно такое название имеют и игры, первая из которых вышла в 2007 году. Для тех, кто не знает или запамятовал, мы напомним: ассасины — это такие средневековые наемники, основной задачей которых было чинить кровавые расправы. То есть по сути своей они, конечно, убийцы, но ведь убийц много, а в данном случае речь идет о конкретной, так сказать, разновидности. С таким же успехом можно было, например, фильм«Терминатор»(в оригинале The Terminator) перевести как«Киборг-убийца». Киборг есть? Есть. Людей убивает? Еще как! Вот только далеко не всякий киборг — терминатор. Так и здесь. Почему же российские локализаторы посчитали любителей кино унылыми двоечниками, неспособными отличить ассасина от ПРОСТО убийцы, вопрос скорее риторический.

Стоит отметить, что картина Джастина Курзеля хоть и имеет игровую основу, однако снята по оригинальному сценарию. События начинаются в современном мире, где могущественная корпорация«Абстерго Индас­триз», основанная последователями ордена тамплиеров, создала«Анимус» — машину, которая считывает память предков из ДНК. Чтобы завладеть древним артефактом — яблоком Эдема, корпорация находит Каллума Линча, потомка Агилара-де Нерха, члена тайного общества ассасинов, дабы с его помощью раздобыть желаемое. Каллум вынужденно проживает приключения своего предка, случившиеся в XV веке, во времена испанской инквизиции…

Скажем сразу: если верить отзывам и обзорам критиков, уже успевших посмот­реть киноленту(в некоторых странах прокат начался в конце декабря) , то нас ожидает хоть и бодренькое на вид, но довольно скучное по сути зрелище. С другой стороны, тут все зависит от ожиданий. Если выдались два свободных часа, на улице гулять холодно, а в кафе торчать надоело, то вполне можно скоротать время в кинотеатре. Думается, именно для подобных целей«Кредо убийцы» и снималось. Чтобы без особого напряга для извилин убить немного вашего времени.

Справка«ВМ»

Производственный бюджет фильма«Кредо убийцы“ составил 125 миллионов долларов. В главных ролях снялись звезды Голливуда Майкл Фассбендер, Марион Котийяр и Джереми Айронс.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вокруг яблока эдема Сегодня в Минске — премьера фильма «Кредо убийцы“, снятого по мотивам популярной серии компьютерных игр

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