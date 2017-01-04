

Больше всех новогодние праздники ждут дети. Именно в это время сбываются их самые заветные мечты и пожелания, даже маленькие сюрпризы приносят невероятную радость, а ощущение сказки не покидает ни на мгновение. Если же малыши любят и ждут подарков, то взрослые не меньшую радость испытывают от того, что могут в такие мгновения превратиться в волшебников, осуществляющих детские желания.

Последняя предновогодняя неделя для работников культуры была особенно насыщенной: практически ежедневно, а то и по нескольку раз в день, зажигались огоньки на нарядной ёлке в фойе РЦК, а на сцене большого зала шло сказочное представление.

28 декабря Дед Мороз и Снегурочка пригласили на сказку тех деток, чьи мамы являются членами районных общественных организаций «Белорусский союз женщин» и «Белая Русь». Но так как всех в один день и час из города и района собрать не представляется возможным, то в конце 2016 года это доброе дело началось с самых массовых первичек, коими явились ДРСУ №212 и Клецкая СШ №3.

Новогодние хороводы вокруг ёлки водили дети вместе с любимыми новогодними персонажами, ростовыми куклами и неугомонно-веселыми ведущими Тюнечкой и Куздряшкой. Все вместе они пели песенки, пускались в веселые пляски, самые смелые демонстрировали свои творческие способности Дедушке Морозу в обмен на сладкие угощения. Пришли поздравить ребят и их мамочек с наступающим Новым годом председатели общественных объединений района: «Белорусского союза женщин» – С.В.Чекун, «Белой Руси» – О.Н.Брановицкая.

Еще одно замечательное начало положено в нашем районе. Глядя на веселые, полные искренней радости лица взрослых и счастливые детские улыбки, в очередной раз поймала себя на мысли: великое счастье – подарки дарить! И пусть так будет всегда, ведь чем откровеннее и душевнее с нашими детьми мы, тем доверчивее и мягче будут они с нами!