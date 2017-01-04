Как рассказали корреспонденту Sputnik Анне Нефедовой этнографы, празднование Коляд начиналось вечером 6 января обрядовой трапезой, которая называлась постной или первой кутьей. Все члены семьи собирались вместе, потому что считалось, если вся семья в этот день будет вместе, то и на протяжении всего года все будут рядом.

Постная кутья

Рассказывая о традициях колядного стола, этнографы отметили, что обязательным атрибутом был пучок сена, который клали под белую скатерть. Сено напоминало о том, что младенец Иисус Христос лежал в яслях с сеном.



© Sputnik / Виктор Толочко Кутья – главное блюдо рождественского стола

Главным блюдом была кутья — ячменная каша с медом. Кроме кутьи на стол подавали рыбу, грибы, моченые яблоки, квашеную капусту, орехи и обязательно блины.

Валачобники валачилися

На Коляды ходили колядовщики, переодетые различными тотемными животными и птицами — козой, медведем, волком, буслом, обязательным атрибутом была звезда — символ Вифлеемской звезды.



© Sputnik/ Сергей Лескеть Колядный обряд "Цягнуць Каляду на дуба"

Колядовщики или, как их еще называли в некоторых регионах Беларуси, валачобники, "валачылися по хатах", где исполняли различные обрядовые песни, в ответ хозяева должны были одарить орехами, конфетами, колбасой, салом. "В том случае, если хозяева не угощали колядовщиков, они могли и проклясть жадин", — сказал собеседник Sputnik.

Сакральная ночь

В народе с Колядами связано огромное количество традиций и обрядов. В народе ночь перед Рождеством считалась сакральной, люди верили, что в эту ночь открываются небеса, и можно было загадывать желания.

7 января, в первый день Коляд, по народным верованиям, считалось правильным совершать действия направленные на охранение здоровья, благосостояния семьи. Существовало огромное количество заговоров, ритуальный действий, запретов, гаданий связанных с этим праздником.



© Sputnik / Виктор Толочко Замуж выйдет та девушка, которая в Сочельник обхватит четное количество штакетников

Например, в народе присматривались, кто первым войдет в дом 7 января — мужчина или женщина. "Старались, чтобы первой в дом не заходила "чужая женщина", так как с ней в дом могли зайти болезни и неприятности", — рассказали этнографы.

Время подписывать договора

В первый день Коляд в дом также старались принести свежую воду — как символ очищения и здоровья. Существовал категорический запрет на всякую "грязную работу", было запрещено шить, ткать, прясть, вязать. Также считалось, что период с Рождества до Масленицы — самый благоприятный период для заключения различных договоров и соглашений.



© Sputnik / Виктор Толочко Девушки из деревни Погост Гомельской области гадают на Коляды

На Коляды в народе активно гадали, хотя церковь и запрещала это делать. "Приходило Крещение и люди окунались в купели, чтобы смыть с себя все грехи языческих обрядов", — сказали этнографы.

Синоптические приметы

В народе сохранилось множество синоптических наблюдений, связанных с рождественскими колядками.

Согласно народным приметам, считалось если Рождество теплое, то следует ждать холодной весны и наоборот.

"А если 7 января будет идти снег — то год будет хороший", — рассказали этнографы.

В народе знали, что с Рождественского сочельника — с 6 января — солнце поворачивает на лето, а зима идет на мороз.



© Sputnik / Виктор Толочко Морозный день

Согласно народным приметам, если в рождественскую ночь поднимается сильная метель, можно ждать раннюю весну. А если на рождественские праздники идет сильный снег, то будет теплая весна.