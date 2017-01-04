﻿ К Рождеству от шеф-повара. Рецепт индейки, крольчатины и другие кулинарные советы. 21.by
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К Рождеству от шеф-повара. Рецепт индейки, крольчатины и другие кулинарные советы

05.01.2017 16:32 — Новости Культуры | Tut.by  
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Рецептом приготовления праздничной индейки, фаршированной рисом и овощами, которая наверняка поможет вам удивить свою семью и гостей на Рождество, поделился шеф-повар кафе «Веранда» Денис Исаев.

Как необычно приготовить оливье и сделать майонез в домашних условиях? Секрет приготовления крольчатины и заправки к «цезарю». Какие салаты можно сделать с «дорблю» и перечень сыров, которые идеально подойдут для «сырной тарелки»? Что начинать готовить уже сейчас, для того чтобы блюдо к празднику обладало особым вкусом и чем заменить надоевшее «мясо по-французски» в вашем меню?

Ответы эти и другие кулинарные вопросы в проекте «Не стыдно спросить» можно увидеть в нашем видео.

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Рецептом приготовления праздничной индейки, фаршированной рисом и овощами, которая наверняка поможет вам удивить свою семью и гостей на Рождество, поделился...

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