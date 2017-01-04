﻿﻿ Кинозал РЦК: Фассбендер в 15 веке и Бондарчук с «бородой из ваты». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кинозал РЦК: Фассбендер в 15 веке и Бондарчук с «бородой из ваты»

05.01.2017 — Новости Культуры | Да новых перамог (Клецк)  
Размер текста:
A
A
A

kinopoisk.ru

Сегодня и в ближайшие недели на большом экране можно будет увидеть героев очередной компьютерной игры: в прокат выходит фильм «Кредо убийцы», снятый по мотивам одной из самых успешных видеоигр «Assassin’s Creed». Продюсером и исполнителем главной роли в картине является один и тот же человек – великолепный Майкл Фассбендер. За нелегкий труд по экранизации «Кредо убийцы» по просьбе Фассбендера взялся Джастин Курзель, с которым Майкл работал над созданием военной драмы «Макбет». Из ленты по мотивам шекспировской трагедии в фильм о тайном обществе ассасинов перекочевала и французская актриса Марион Котийяр, звезда «Жизни в розовом цвете» и «Такси». В этой связи можно еще вспомнить и оператора Адама Аркпоу, в фильмографии которого тоже значатся «Кредо убийцы» и «Макбет». Такой вот неразлучный творческий квартет.

Из 15 века, где разворачиваются основные события «Кредо убийцы», еще на несколько веков назад зрителя перенесет историческая драма Андрея Кравчука «Викинг». Самые нетерпеливые и преданные поклонники Данилы Козловского уже наверняка оценили кумира в образе князя Владимира. У тех, кто не успел этого сделать, есть немало и других поводов побывать на киносеансе. Один из них – посмотреть на игру нашей землячки Александры Бортич, уроженки Светлогорска, которая воплотила на экране образ полоцкой княжны Рогнеды. Любителей авторского кино наверняка привлечет участие в «Викинге» Максима Суханова, которые помнят его по участию в картине Константина Лопушанского «Роль».


kinopoisk.ru

Зрелище попроще, для тех, кто еще не устал праздновать Новый год и готовится к Рождеству, предлагает семейная комедия «Ёлки 5» – детище Тимура Бекмамбетова. На экране все те же Иван Ургант, Сергей Светлаков, Александр Головин. В долгоиграющий проект вернулись Мария Шукшина и Гоша Куценко, герои которых появлялись в третьей части «Ёлок». В общем, поклонникам фильма идти нужно, а зрителям, не знакомым с предыдущими эпизодами комедии, думаю, и начинать не стоит.

Из дружной семьи «Ёлок» в свое время вышел режиссер Александр Войтинский. Сейчас он представляет на суд зрителей свою индивидуальную, но не первую (есть еще «Черная молния») творческую работу – фэнтези «Дед Мороз. Битва магов». Кого не смутит Федор Бондарчук в образе Деда Мороза – милости просим на сеанс.

В проект о приключениях трех богатырей вернулся режиссер Константин Феоктистов. Его новая работа «Три богатыря и Морской царь», если судить по предыдущим – «Три богатыря: Ход конем», «Три богатыря на дальних берегах», обещает много приятных минут зрителям младшего и старшего возрастов.


kinopoisk.ru

В репертуаре кинозала РЦК есть еще третья часть «Снежной королевы» Алексея Цицилина. Повод вспомнить и о гениальном мультфильме «Снежная королева» (1957) Льва Атаманова. Между прочим, один из самых популярный советских мультфильмов в мире.

 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня и в ближайшие недели на большом экране можно будет увидеть героев очередной компьютерной игры: в прокат выходит фильм «Кредо убийцы», снятый по мотивам...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
К Рождеству от шеф-повара. Рецепт индейки, крольчатины и другие кулинарные советы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика