



Сегодня и в ближайшие недели на большом экране можно будет увидеть героев очередной компьютерной игры: в прокат выходит фильм «Кредо убийцы», снятый по мотивам одной из самых успешных видеоигр «Assassin’s Creed». Продюсером и исполнителем главной роли в картине является один и тот же человек – великолепный Майкл Фассбендер. За нелегкий труд по экранизации «Кредо убийцы» по просьбе Фассбендера взялся Джастин Курзель, с которым Майкл работал над созданием военной драмы «Макбет». Из ленты по мотивам шекспировской трагедии в фильм о тайном обществе ассасинов перекочевала и французская актриса Марион Котийяр, звезда «Жизни в розовом цвете» и «Такси». В этой связи можно еще вспомнить и оператора Адама Аркпоу, в фильмографии которого тоже значатся «Кредо убийцы» и «Макбет». Такой вот неразлучный творческий квартет.

Из 15 века, где разворачиваются основные события «Кредо убийцы», еще на несколько веков назад зрителя перенесет историческая драма Андрея Кравчука «Викинг». Самые нетерпеливые и преданные поклонники Данилы Козловского уже наверняка оценили кумира в образе князя Владимира. У тех, кто не успел этого сделать, есть немало и других поводов побывать на киносеансе. Один из них – посмотреть на игру нашей землячки Александры Бортич, уроженки Светлогорска, которая воплотила на экране образ полоцкой княжны Рогнеды. Любителей авторского кино наверняка привлечет участие в «Викинге» Максима Суханова, которые помнят его по участию в картине Константина Лопушанского «Роль».





Зрелище попроще, для тех, кто еще не устал праздновать Новый год и готовится к Рождеству, предлагает семейная комедия «Ёлки 5» – детище Тимура Бекмамбетова. На экране все те же Иван Ургант, Сергей Светлаков, Александр Головин. В долгоиграющий проект вернулись Мария Шукшина и Гоша Куценко, герои которых появлялись в третьей части «Ёлок». В общем, поклонникам фильма идти нужно, а зрителям, не знакомым с предыдущими эпизодами комедии, думаю, и начинать не стоит.

Из дружной семьи «Ёлок» в свое время вышел режиссер Александр Войтинский. Сейчас он представляет на суд зрителей свою индивидуальную, но не первую (есть еще «Черная молния») творческую работу – фэнтези «Дед Мороз. Битва магов». Кого не смутит Федор Бондарчук в образе Деда Мороза – милости просим на сеанс.

В проект о приключениях трех богатырей вернулся режиссер Константин Феоктистов. Его новая работа «Три богатыря и Морской царь», если судить по предыдущим – «Три богатыря: Ход конем», «Три богатыря на дальних берегах», обещает много приятных минут зрителям младшего и старшего возрастов.





В репертуаре кинозала РЦК есть еще третья часть «Снежной королевы» Алексея Цицилина. Повод вспомнить и о гениальном мультфильме «Снежная королева» (1957) Льва Атаманова. Между прочим, один из самых популярный советских мультфильмов в мире.