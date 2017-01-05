Американская академия киноискусств начала отбор номинантов на кинопремию «Оскар». В четверг стартовала рассылка бюллетеней, предназначенных для более шести тысяч киноакадемиков, имеющих право голоса. Об этом сообщила Американская академия киноискусств, присуждающая самые престижные в мире кино награды.



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В выдвижении номинантов задействованы все ее действующие члены, среди которых актеры Уилл Смит, Сэльма Хайек и Кира Найтли, режиссеры Квентин Тарантино и София Коппола, музыканты Брюс Спрингстин и Элтон Джон. Заполненные ими бюллетени возвращаются в международную аудиторско-консалтинговую фирму PricewaterhouseCoopers, которой с 1934 года доверен подсчет голосов на всех этапах «оскаровской» гонки.

Компания обязана проверить, чтобы никто из академиков не получил пустой конверт или два бюллетеня. С этой целью формуляры не только пересчитаны несколько раз, но и пронумерованы. PricewaterhouseCoopers завершает прием заполненных бюллетеней 13 января. Опоздавшие хотя бы на минуту конверты к рассмотрению не принимаются.

Ленты на иностранных языках на суд американских киноакадемиков направили несколько десятков стран. Из 85 фильмов были отобраны девять, в том числе «Рай» российского режиссера Андрея Кончаловского. Позднее этот список будет сужен до пяти картин.

Претенденты на самый престижный в мире кино трофей станут известны здесь 24 января. 13 февраля начнется второй, заключительный этап голосования, который определит уже обладателей «Оскара». Заполненные киноакадемиками бюллетени должны оказаться в распоряжении PricewaterhouseCoopers 21 февраля.

Таким образом, у аудиторов будет пять дней, чтобы подсчитать голоса киноакадемиков и определить лауреатов. Карточки с их именами вкладываются в заветные конверты, которые будут распечатаны на сцене театра «Долби» в Лос-Анджелесе 26 февраля в ходе 89-й по счету церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.