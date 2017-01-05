Общестроительные работы по реконструкции здания будущего музея истории Витебского народного художественного училища практически завершены, сообщил директор музея «Витебский центр современного искусства» Андрей Духовников.

«Создание музея идет по плану: все, что нужно, разрабатывается, заказывается, делается. При тех темпах, которые установились в последние полтора года, мы уложимся в запланированные сроки. Общестроительные работы уже практически закончены, осталась лишь определенная часть монтажа деталей. Рассчитываем, что музей заработает летом этого года. Я рад, что все делается основательно и без спешки. Потому что это будет музей на века. И все, кто участвует в его создании, это понимают», — пояснил Андрей Духовников.

Будущий музей разместится в историческом здании на улице Марка Шагала , 5а. Оно одно из немногих на этой улице уцелело в годы Великой Отечественной войны. Недавно дом получил статус национального памятника истории и культуры начала XX века.

Реставрационный проект выполнил «Витебскгражданпроект» по чертежам 1923 года так, что весь вид дома — интерьеры, лестницы, лепнина, паркет, обои, восстановленные по фотоснимкам, — возвращает почти на целый век в прошлое, когда в этих стенах жили и творили Шагал, Малевич, Лисицкий и другие. Реконструировали комнаты, принадлежавшие преподавателям училища.

В местах, где в ходе реставрации обнаружили интересные находки (автограф ученика Шагала Заира Азгура, рисунок неизвестного автора, фрагменты декорирования стен), оставили зондажи. По сути, главным экспонатом музея станет сам дом — в начале 1920-х годов здесь заложили основы мирового дизайна, которые используют до сих пор.

Музей займет три этажа и 11 выставочных залов. Каждому из знаменитых художников и преподавателей училища посвятят собственную экспозицию. Самый большой павильон расположен на втором этаже, здесь установят уникальную систему регуляции микроклимата.

«Благодаря этому музей сможет принимать шедевры мировой живописи. А постоянная экспозиция очень деликатная, ничего лишнего. Это скорее матрица будущего музея, готовая принимать и сохранять новые открытия, которые последуют в будущем. То есть это будет действительно место для истории муз — музей», — пояснил концепцию Андрей Духовников.

Музей будет оснащен мультимедийным оборудованием. Эпоху постараются передать через виды старого города, трансляцию видеохроники празднования в Витебске первой годовщины Октябрьской революции (оформлением демонстрации занимался Шагал).

Открытие музея не привязано к каким-то датам. Но в июле 2017 года оно будет более чем уместным: Витебск будет отмечать 130-летие со дня рождения Марка Шагала.